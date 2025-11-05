Domiciliaria con tobillera para la jubilada que atropelló y mató al chico frente al Parque San Martín

María Amelia Molina atropelló el sábado a dos chicos en Ciudad, provocando la muerte de Fausto Morcos. Fue imputada y ahora quedó con detención domiciliaria.

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta decidió otorgarle la detención domiciliaria a María Amelia Albina Molina, la mujer de 82 años que atropelló el sábado a dos chicos y provocó la muerte de uno de ellos frente al Parque General San Martín, en Ciudad de Mendoza. La mujer será monitoreada por una tobillera electrónica y no salir de su vivienda.

A raíz del accidente fatal que acabó con la vida de Fausto Morcos García, de 13 años, la octogenaria había sido imputada por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves, ambos agravados por pasar un semáforo en rojo y en concurso real.

De acuerdo con fuentes judiciales, se espera que en los próximos días se incorpore una serie de pruebas determinantes para la investigación, las que, sumadas al resto del material recolectado, permitirán solicitar la audiencia para tratar la prisión preventiva de la mujer.

El accidente fatal El siniestro se registró durante el mediodía del sábado en la intersección de avenida Boulogne Sur Mer y calle Clark, frente al ingreso del Mendoza Tenis Club. Allí, los dos menores de edad fueron embestidos por un vehículo Volkswagen Up que pasó un semáforo en rojo y era conducido por la imputada.