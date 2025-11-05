"Te voy a romper la cabeza": un boxeador mendocino no para de ser denunciado por violencia de género

Las redes sociales de Alexis Ezequiel Alaniz Guiñez todavía muestran que es boxeador profesional , pese a que las denuncias por violencia de género que lo alejaron del ring. En 2023 fue detenido y condenado por los maltratos a su expareja. Semanas atrás, cayó otra vez por hechos similares y ahora deberá enfrentar un nuevo juicio en su contra.

Menos de dos meses pasaron desde que, de acuerdo con la investigación, atacó en dos oportunidades y en el lapso de cinco días a la madre de sus hijos, una joven de 29 años, en el oeste de Godoy Cruz , violando la prohibición de acercamiento que le había impuesto la Justicia en el primer fallo condenatorio en su contra.

En ambas ocasiones le propinó golpes de puño que le provocaron múltiples lesiones , las cuales fueron constatadas por peritos del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) luego de que la víctima acudiera a las autoridades, surge del expediente.

A raíz de las agresiones denunciadas, Alexis Alaniz fue detenido y la fiscal de Violencia de Género Gabriela Chaves lo imputó por dos hechos de lesiones leves dolosas agravadas por violencia de género y por la relación, dos hechos de desobediencia a la autoridad y por amenazas simples en contexto de violencia de género , todo en concurso real, señalaron fuentes judiciales.

Recientemente, el púgil mendocino enfrentó una audiencia de acusación, en la cual la parte acusadora y el defensor Esteban Uriona presentaron sus respectivas pruebas frente al juez Sebastián Sarmiento , quien resolvió que el imputado pase a juicio y las actuaciones queden a cargo de un Tribunal Penal Colegiado.

De esa manera, el boxeador continúa complicado en la causa y se espera que en los próximos días se fije fecha para realizar el debate en su contra.

Nuevas denuncias por maltratos

En la presentación judicial, la excónyuge del deportista relató que el martes 9 de septiembre, alrededor de las 17, fue abordada por el padre de sus hijas en el cruce de calles Lautaro y El Zonda, quebrantando así la restricción de acercamiento vigente de 2023. Acto seguido, la atacó a puñetazos y patadas, provocádole lesiones.

Cinco días más tarde, el domingo 14 de ese mes, Alaniz llegó hasta el domicilio de su expareja, en el barrio Los Cerrillos, donde nuevamente le propinó una paliza con golpes de puño y le dijo: "Siempre dejás solas a las niñas, te voy a romper la cabeza", dichos que generaron temor en la joven, surge del expediente.

481569372_2426245184377376_630714281424118822_n Alexis Alaniz durante una de sus peleas como boxeador profesional. Gentileza: Boxing Club Mendoza.

Posteriormente, la joven se dirigió a una sede judicial para radicar la denuncia penal correspondiente y fue trasladada al CMF, donde los médicos legistas constataron que tenía múltiples lesiones compatibles con una agresión física: moretones en el ojo izquierdo, en el hemitórax derecho, en el antebrazo y en ambas piernas; una excoriación en la oreja derecha y hematomas en el dorso y la pierna derecha.

Así las cosas, se ordenó la captura del acusado, quien no tardó en ser detenido y luego fue imputado y enviado a la cárcel.

Una interminable situación de violencia de género

Alaniz, quien es boxeador profesional desde 2018 y peleó por última vez en diciembre del año pasado, tuvo su primera denuncia por violencia de género hace más de dos años, cuando su expareja acudió a la Justicia y relató que llevaba varios años siendo blanco de golpizas y demás maltratos.

No era la primera vez que el púgil era investigado por un hecho delictivo, ya que en 2017 fue acusado por enfrentamientos vecinales, aunque terminaría siendo sobreseído. En el medio, su hermano, Franco Alaniz, fue asesinado de un disparo a los 27 años en el oeste godoicruceño.

Ese episodio generó conmoción en el ambiente del box mendocino, ya que la familia Alaniz está fuertemente vinculada con ese deporte: Karen Alaniz, hermana de Alexis, también es boxeadora profesional y su padre, Ricardo, es un conocido entrenador de la provincia.

lesiones ex Alaniz Las lesiones que sufrió la expareja de Alaniz en la agresión perpetrada en 2023. MDZ.

Asimismo, el entorno de Alaniz quedó fue sacudido cuando la exfiscal de Violencia de Género Mariana Pedot (actualmente en la UFI Delitos Económicos e Informáticos) solicitó la captura del pugilista, quien se mantuvo prófugo durante algunos días hasta que se concretó su detención a fines de marzo de 2023.

En esa ocasión, la víctima reveló que el 28 de febrero de ese año se encontraba junto a sus tres hijas y se hizo presente el deportista profesional, quien tenía que visitar a las niñas. En ese contexto, Alaniz intentó quitarle el celular a su ex. Ante la resistencia de la joven madre, el boxeador le dio patadas, golpes y tirones de pelo, mientras le gritaba: "A las putas como vos hay que matarlas".

Finalmente, unos dos meses después, reconoció los hechos mediante un juicio abreviado inicial y la jueza Natacha Cabeza lo condenó a la pena de 3 años de prisión en suspenso por lesiones graves dolosas y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por las relaciones de pareja.