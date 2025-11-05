Detienen a un argentino por abuso sexual contra una menor y ordenan su extradición a México

Tras 9 años prófugo, la Corte Suprema ratificó la extradición de un argentino a México, donde lo acusan por el abuso sexual contra una menor.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de un ciudadano argentino-español acusado en México de abuso sexual y pornografía infantil. Foto: Twitter @leoguevara80

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de Guillermo Gustavo Lindow, un ciudadano argentino-español acusado en México de abuso sexual y pornografía infantil. Había estado prófugo durante casi una década y fue detenido en el aeropuerto de Córdoba.

Según la investigación, Lindow, que en aquel momento tenía 48 años, habría entablado en 2011 una relación de confianza a través de Facebook con una adolescente mexicana de 14 años. Con el paso del tiempo, el vínculo derivó en pedidos de fotos íntimas y, tres años después, el acusado viajó al país norteamericano, donde presuntamente concretó el abuso.

Tras la denuncia de la familia de la víctima, el juzgado penal de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, ordenó su captura internacional por “turismo sexual, pornografía y estupro”, delitos que en México prevén penas de entre 7 y 12 años de prisión.

Detenido por abuso sexual en Córdoba Lindow residía en España junto a su pareja e hijos, pero en uno de sus viajes familiares a la Argentina fue detenido en el aeropuerto de Córdoba, donde finalmente se puso fin a su extensa fuga de la Justicia.

Durante el juicio de extradición, la fiscalía federal sostuvo que el acusado debía ser trasladado a México para garantizar el avance del proceso judicial y evitar la prescripción de la causa. La defensa, en cambio, argumentó que los cargos de turismo sexual no eran aplicables al derecho argentino y que el delito de grooming aún no estaba tipificado al momento de los hechos.