Quién es H. Chen, el ciudadano chino que fue detenido en Florencio Varela por abusar de una joven

La víctima declaró que despertó y encontró a un hombre sin ropa sobre ella; relató violencia física y describió rasgos y altura del agresor.

Una mujer denunció que fue víctima de abuso sexual con acceso carnal durante una reunión en la Comuna 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la denuncia, la víctima se quedó dormida en un sillón y, al despertar, encontró a un hombre de rasgos orientales y sin ropa encima suyo, que ejerció violencia física para continuar con el ataque.

El hecho de violencia ocurrió en agosto de este año y Ana (nombre ficticio para proteger a la víctima) se animó a denunciar al poco tiempo. Dos meses más tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad concretaron la detención del sospechoso en base a la descripción de rasgos físicos que aportó la joven.

Cómo es H. Chen, el presunto abusador Con los datos aportados por la víctima, los investigadores elaboraron una descripción física precisa: contextura robusta, rasgos asiáticos y una estatura cercana a 1,90 metros. Esos elementos permitieron abrir líneas de investigación y contrastar imágenes y registros previos.

Tras ello, la Policía avanzó solicitando información a empresas telefónicas y de mensajería para rastrear impactos de antenas y direcciones IP vinculadas a dispositivos asociados a la identidad del sospechoso. Ese cruce de información permitió que se localizaran movimientos del dispositivo en distintos sectores del Gran Buenos Aires, con presencia en zonas del Oeste y del Sur del conurbano.

Así fue la detención del sospechoso H. Chen, el chino detenido en Florencio Varela por abusar de una joven En la mañana del 30 de octubre, alrededor de las 10, los efectivos observaron a una persona asomarse a la terraza de una vivienda en la calle Islas Orcadas del Sur al 2000, en Florencio Varela, que tenía rasgos que coincidían con los del sospechoso.