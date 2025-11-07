El Gobierno aumentó el monto que paga a la empresa que limpia el Parque San Martín

El Gobierno de Mendoza autorizó una redeterminación de precios por más de $172 millones en el monto que paga a la empresa encargada de brindar el servicio de limpieza del Parque General San Martín , el Cerro de la Gloria y Centro Cívico.

Mediante el Decreto Nº 2265, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo autorizó y reconoció una adecuación de precios para el periodo entre marzo y agosto de 2025 por un monto de $172.228.047,84.

Se trata de un aumento en el precio mensual que el Gobierno provincial paga a las empresas Servicios Urbanos Mendoza S.A. y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL, encargadas de la prestación integral del servicio de limpieza, segado, desmalezado, riego, iluminación y servicios conexos en el Parque Histórico General San Martín , Cerro de la Gloria y Centro Cívico.

Esta Unión Transitoria de Empresas (UTE) ganó en 2021 la licitación pública para brindar el servicio de limpieza por un periodo de 10 años.

Asimismo, Santa Elena es la empresa que presta el servicio de higiene urbana en varios municipios de la provincia.

La norma aclara que la actualización se realizó al tramitar la adecuación semestral del valor de los ítems licitados, que comienza a regir automáticamente el primer día posterior al término del semestre.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno resalta que la readecuación se debe al “proceso inflacionario que atraviesa nuestro país” que “afecta los precios en general como también la prestación de los servicios que la administración pública contrata, en consecuencia para lograr un equilibrio económico o para restablecer el equilibrio económico-financiero de los contratos en curso de ejecución”.

Advierten que la actualización del monto a pagar a la empresa por el aumento en los costos de la mano de obra y el valor de los combustibles y lubricantes.

Licitación a 10 años

parque santa elena limpia (2).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

En 2021, el entonces gobernador Rodolfo Suarez decidió tercerizar el servicio de limpieza del Parque General San Martín. La medida se tomó en el marco de la pandemia de coronavirus ya que muchos empleados de la Dirección de Parques y Paseos Públicos que debían encargarse del cuidado de la zona no estaban trabajando de forma presencial y eso tenía un impacto en el mal estado del histórico pulmón verde de la Ciudad.

Ante ese escenario, Suarez avanzó con un proceso de licitación que terminó con la adjudicación del servicio de limpieza, desmalezado, riego e iluminación para el Parque San Martín, el Cerro de la Gloria y el Parque Cívico.

La adjudicataria fue la UTE conformada por Servicios Urbanos Mendoza S.A. y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL, que obtuvo la concesión por un plazo de 10 años. El monto original que se asignó ha ido sufriendo adecuaciones cada 6 meses.