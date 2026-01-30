Reprograman la Vendimia departamental de Maipú tras la fuerte tormenta
El municipio maipucino publicó en sus redes sociales la decisión del intendente Matías Stevanato respecto a la reprogramación del evento.
Este viernes por la tarde una fuerte tormenta azotó gran parte de la provincia de Mendoza y muchos eventos al aire libre que estaban programados para el fin de semana debieron ser reprogramados. Esto sucedió con la Fiesta de la Vendimia de Maipú, que estaba prevista para desarrollarse este sábado 31 de enero, con gran despliegue técnico y artístico.
La Municipalidad de Maipú reprogramó su vendimia departamental
Por decisión del intendente Matías Stevanato, centrándose en el cuidado y con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de vecinos, vecinas, artistas, trabajadores y del público en general, la realización de la Vendimia Departamental ha sido reprogramada para el lunes 2 de febrero a las 19 horas en el Teatro Griego Papa Francisco.
La medida responde a una evaluación preventiva de las condiciones necesarias para el normal desarrollo del evento.
Con esta modificación, el cronograma vendimial de Maipú quedará establecido de la siguiente manera:
• Domingo 1 de febrero – 19:00 hs: Peña Maipucina, en el Teatro Griego Papa Francisco.
• Lunes 2 de febrero – 19:00 hs: Vendimia: legado de nuestra historia, en el Teatro Griego Papa Francisco.