Reprogramaron la Vendimia de Las Heras junto a su Bendición de los Frutos: la nueva fecha

La Municipalidad de Las Heras reprogramó su fiesta de la Vendimia , que iba a celebrarse el viernes 30 de enero por la noche, pero que a raíz del pronóstico climático para ese día decidieron adelantarla al jueves 29.

El festejo será en el Predio Los Pescadores , ubicado en Acceso Norte y calle Los Pescadores, y se realizará en conjunto con la Bendición de los Frutos de ese departamento, un evento que iba a realizarse este domingo y también fue reprogramado al viernes 30 y ahora nuevamente al jueves 29, en línea con la fiesta central. Siempre por el mismo motivo climático.

De esta manera, desde las 20.30 se llevará a cabo la Bendición de los Frutos y luego la Fiesta departamental de Las Heras a las 21.30, con el cierre en la coronación de la reina.

Desde la comuna señalaron que la decisión fue tomada atendiendo a los reportes del Servicio Meteorológico y responde a la "necesidad de resguardar la seguridad del público, artistas, trabajadores y de todas las personas que participan en esta tradicional celebración".

La fiesta "Vendimia de mi gente trabajadora" tendrá una propuesta artística basada en una historia emotiva e identitaria: una Nona deja como herencia a su nieto, Gian, un escrito que, a través de su voz, celebra la tierra, el trabajo, la memoria y la dignidad de una comunidad forjada por el esfuerzo y la solidaridad.

A lo largo de doce cuadros, la puesta en escena recorre capítulos fundamentales de la memoria colectiva de Las Heras: su impronta libertadora, el aporte de los inmigrantes, el ferrocarril como motor de progreso y las historias de hombres y mujeres que, con su trabajo y sus sueños, construyeron y continúan construyendo este pueblo trabajador.

La dirección general y la puesta en escena de la Vendimia de Las Heras se encuentran a cargo de Gabriela Cánovas. El guion fue desarrollado por Laura Fuertes.

Elección de la Reina departamental

Luego del despliegue artístico, se llevará a cabo la elección de la Reina Departamental de Las Heras. Las candidatas que representarán a cada distrito son:

Chiara Baciocchi (Ciudad)

Valentina Arredondo (El Pastal)

Candela Martínez (El Plumerillo)

Fabiana Vega (Panquehua)

Carolina Jardel (Capdeville)

Bárbara Rodríguez (El Zapallar)

Ivana Pacheco (El Borbollón)

Carla Peralta (El Challao)

Melanie Perrelli (El Algarrobal)

Morena Puentes (El Resguardo)

Victoria Saavedra (La Cieneguita)

Camila Gelvez (Uspallata y Alta Montaña)

La elección se realizará mediante un sistema de voto electrónico, orientado a garantizar la transparencia, orden y participación. El procedimiento incluye un sorteo público de la terminación del DNI para habilitar a las personas participantes, la entrega de pulseras y cupones numerados, y un segundo sorteo que define quiénes emitirán su voto a través de los tótems digitales dispuestos en el predio.