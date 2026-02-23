Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Argentina: qué provincias están en alerta este lunes

El pronóstico del SMN advierte que amplias regiones de Argentina estarán bajo alerta por tormentas, mientras que el sur hay alerta por vientos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes Argentina continuará con condiciones inestables en gran parte del territorio. Una alerta por tormentas abarca numerosas provincias del centro, litoral y norte, mientras que otra advertencia por vientos intensos rige en el extremo sur.

Las provincias afectadas por tormentas son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Según el organismo meteorológico, los fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 70 mm, aunque podrían superarse de manera puntual.

Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. Además, rige una alerta por fuertes vientos en Santa Cruz y Chubut. El área será afectada por vientos del oeste rotando al sudoeste, con velocidades de 40 a 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, condiciones que pueden generar complicaciones en rutas y zonas abiertas.