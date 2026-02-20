Nuevo paro de controladores aéreos: cuándo será y a quiénes afecta

El gremio Atepsa anunció un nuevo paro de controladores aéreos tras el fin de la conciliación obligatoria que había dictado el Gobierno.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de los controladores aéreos, anunció un nuevo cronograma de medidas de acción sindical que iniciará la semana que viene.

Cuándo será el paro de controladores aéreos Se trata de un nuevo paro general de controladores aéreos que comenzará a regir desde el 26 de febrero a las 00 horas, a más de veinte días del fin de la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno Nacional.

“Habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso, Atepsa informa que ha sido presentado el cronograma de medidas legítimas de acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00:00 horas, conforme las fechas y horarios notificados”, reza el comunicado oficial que difundió el gremio en las últimas horas.

Captura de pantalla 2026-02-20 134726 El comunicado oficial de Atepsa por el nuevo paro de controladores aéreos. Atepsa Según indicaron, el sindicato presentó un cronograma de medidas de fuerza a las autoridades competentes, en las cuales se contemplan varias acciones escalonadas que inician con el paro de actividades durante el jueves 26 de febrero.

Tal como sucedió en otros paros de controladores aéreos, esta medida de fuerza podría volver a afectar la operación aérea en todo el país, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de cabotaje e internacionales, impactando sobre miles de pasajeros.