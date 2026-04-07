El Gobierno se reunirá con las empresas de colectivos para desactivar un paro inminente

La Secretaría de Transporte recibirá a las autoridades de las cámaras empresariales, quienes empezaron a reducir frecuencias en el AMBA ante la falta de actualización en los subsidios.

Se agrava la situación para el funcionamiento de los colectivos en todo el país y los empresarios advierten que la falta de actualización del subsidio podría frenar los servicios y que los gremios impulsen paros inminentes por no poder afrontar los sueldos en tiempo y forma. Ante ese contexto, la Secretaría de Transporte convocó a una reunión de equipos técnicos para este jueves, con el objetivo de alcanzar un entendimiento con las cámaras empresarias, consignaron fuentes oficiales a MDZ.

Se prevé la participación de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).

Advertencias por paro del servicio y falta de gestión Al respecto, Marcelo Pasciuto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y referente del Grupo Dota, dijo este martes a Futurock: “Que funcione el transporte mañana (por el miércoles) depende de que entreguen gasoil, de que los bancos den descubierto y de que colabore el sindicato; si no, mañana no sé qué empresa va a trabajar. Va a estar muy complicado”.

“Con el Gobierno el diálogo que hay es vía WhatsApp; no hay reuniones desde hace tiempo. Los primeros meses hubo reuniones, pero después no hubo gestión. Con la provincia es lo mismo, no sé si por falta de recursos. Dijeron que va a pagar el 13 ‘si pueden’”, lamentó.

Desfinanciamiento del sistema y el impacto de los costos internacionales Por su parte, Luciano Fusaro, autoridad de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguró con El Observador: “La situación es de un desfinanciamiento total. Lo que la gente tiene que entender es que el sistema de transporte en el AMBA tiene un costo que el Estado no reconoce. Hoy, el costo real por pasajero para que el sistema funcione bien, se renueven las unidades y se paguen salarios, es de aproximadamente $1200“.