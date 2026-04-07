Alerta roja: paro total en el Servicio Meteorológico Nacional ante la amenaza de despidos masivos

El Servicio Meteorológico Nacional inició este martes un paro laboral tras la declaración de un cese de actividades en rechazo a despidos que podrían afectar a más de 200 empleados.

El clima político dentro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegó a un punto crítico. Este martes, los trabajadores iniciaron un cese de actividades en respuesta a una nueva ola de despidos que, según denuncian los gremios, pone en jaque la seguridad operativa de los aeropuertos, el agro y la soberanía en la Antártida.

La medida de fuerza, que comenzó en la sede central de la calle Dorrego y se extiende a nivel nacional, es la respuesta gremial ante el plan de ajuste que busca reducir drásticamente la estructura del organismo.

El impacto del paro en el SMN Un paro en el SMN implica que dejen de emitirse pronósticos oficiales y, lo más grave, que se interrumpa el flujo de información para las aerolíneas. Si el Ministerio de Trabajo no dicta la conciliación obligatoria rápidamente, el conflicto podría derivar en cancelaciones de vuelos masivas por falta de reportes meteorológicos certificados.

¿Cuántos trabajadores podrían ser despedidos en el SMN? Según el Cuerpo de Delegados de ATE en el SMN, el Gobierno avanza con una ola de despidos masivos que podría afectar a más de 200 trabajadores. Esto implicaría una reducción de más del 25% de la planta total del organismo.