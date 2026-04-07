Pacientes de una clínica se quejan por el tiempo de espera en la guardia

A través de un video que el oyente compartió con este medio, mostró cuál es la situación en la guardia de la clínica al momento de la grabación. Según se desprende del documento audiovisual, en la sala de espera se puede observar a una gran cantidad de personas esperando ser atendidas. "Toda esta gente está esperando hace más de tres horas. Hay más de veinticinco personas", asegura la voz de quien grabó la escena.