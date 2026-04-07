Pacientes de una clínica se quejan por el tiempo de espera en la guardia
Los pacientes denuncian esperas de más de tres horas para ser atendidos en la guardia de una clínica mendocina.
La calidad del sistema de salud suele dividir aguas entre aquellas personas que están conformes y las que se muestran insatisfechas. En ese contexto, un paciente de una clínica de Mendoza se comunicó con MDZ Radio para contar su experiencia.
A través de un video que el oyente compartió con este medio, mostró cuál es la situación en la guardia de la clínica al momento de la grabación. Según se desprende del documento audiovisual, en la sala de espera se puede observar a una gran cantidad de personas esperando ser atendidas. "Toda esta gente está esperando hace más de tres horas. Hay más de veinticinco personas", asegura la voz de quien grabó la escena.
En ese marco, el paciente, con claras muestras de molestia, asegura que "en la guardia solamente hay tres médicos" y expresa que eso le parece "una falta de respecto". Según las palabras que el oyente le dijo a este medio, "mucha gente se termina cansando y se retira sin ser atendidos".