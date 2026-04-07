Banco Nación: cómo comprar motos o bicicletas en 20 cuotas sin interés

Ante el boom en el patentamiento de motos en la República Argentina, el Banco Nación presentó una nueva promoción para comprar motos y bicicletas en hasta 20 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, tanto en modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”.

La promoción también incluye artículos para renovar el hogar y equiparlo . También se pueden sacar en 3, 6, 12, 15 y 18 cuotas sin interés con el límite puesto en los 20 meses.

La propuesta, que estará vigente hasta el 31 de mayo, se subdivide en los siguientes segmentos principales:

Ilustrativa. Motos que ofrece el Banco Nación en cuotas.

- Tecnología y artículos para el hogar.

- Materiales para la construcción.

- Colchonerías.

- Movilidad que incluye bicicletas y motos.

"Con estas promociones, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a los productos esenciales con beneficios concretos y opciones de financiación pensadas para cada cliente", confirma el comunicado oficial.

Para conocer los más de 6.000 comercios adheridos y las nuevas incorporaciones, podés ingresar en: https://semananacion.com.ar/semananacion/mascuotas26