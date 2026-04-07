Banco Nación: cómo comprar motos o bicicletas en 20 cuotas sin interés
El Banco Nación lanzó una gran promoción para los interesados en comprar en cuotas una moto o bicicleta. Los detalles.
Ante el boom en el patentamiento de motos en la República Argentina, el Banco Nación presentó una nueva promoción para comprar motos y bicicletas en hasta 20 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, tanto en modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”.
La promoción también incluye artículos para renovar el hogar y equiparlo. También se pueden sacar en 3, 6, 12, 15 y 18 cuotas sin interés con el límite puesto en los 20 meses.
Qué incluye la promoción del Banco Nación
La propuesta, que estará vigente hasta el 31 de mayo, se subdivide en los siguientes segmentos principales:
- Tecnología y artículos para el hogar.
- Decoración.
- Materiales para la construcción.
- Colchonerías.
- Movilidad que incluye bicicletas y motos.
"Con estas promociones, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a los productos esenciales con beneficios concretos y opciones de financiación pensadas para cada cliente", confirma el comunicado oficial.
Para conocer los más de 6.000 comercios adheridos y las nuevas incorporaciones, podés ingresar en: https://semananacion.com.ar/semananacion/mascuotas26