El Banco Nación lanzó un nuevo financiamiento para Pymes: los detalles

El Banco Nación lanzó este lunes un nuevo financiamiento para Pymes de todo el país. Cómo acceder y qué implica.

El Banco Nación lanzó este lunes 6 de abril nuevos financiamientos destinados a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con las tasas más competitivas del mercado en el marco del actual contexto de estabilidad macroeconómica. La entidad lo había comunicado hace pocos días y este lunes se hizo realidad.

Por un lado, la entidad presentará un producto dirigido a Capital de Trabajo con una tasa del 25% TNA, a 12 meses, lo que implica una importante rebaja respecto de la oferta anterior, e incluye tanto préstamos nuevos como la posibilidad de refinanciar pasivos existentes, lo que permite mejorar la estructura financiera de las empresas.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Banco Nación ofrece financiamiento a Pymes. Otros anuncios del Banco Nación Además, se anunció una línea de descuento de cheques a 30 días, con una tasa del 23% TNA, reduciendo el costo respecto al 28% previo.

Con un cupo máximo de $ 1 billón en ambas opciones, estas nuevas herramientas apuntan a potenciar la inversión, el crecimiento y la capacidad productiva de ese segmento.