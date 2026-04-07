Godoy Cruz: capacitarán al personal gastronómico en Primeros Socorros

El municipio de Godoy Cruz confirmó una capacitación clave en Primeros Socorros para el sector gastronómico.

Los primeros auxilios se dan tras un caso de Godoy Cruz.

Luego de que un empleado gastronómico mendocino le salvara la vida a un cliente que se estaba ahogando, Godoy Cruz lanzó una formación clave para la seguridad para primeros socorros o primeros auxilios. Invitan a trabajadores del turismo, la gastronomía y vecinos en general a participar de esta instrucción vital.

De qué se trata la capacitación de Godoy Cruz En ese sentido, el programa contempla conocimientos fundamentales en reanimación cardiopulmonar. También sobre manejo de desfibriladores externos automáticos y desobstrucción de las vías aéreas por atragantamiento.

Asimismo, los asistentes recibirán herramientas técnicas para el manejo adecuado de pacientes con convulsiones. Esto permite garantizar una respuesta eficiente ante cualquier emergencia.

Ante un atragantamiento con comida existe una maniobra conocida como “de Heimlich” que puede salvar la vida de la persona. Foto: Archivo MDZ Una maniobra como la de Heimlich puede salvar vidas. Godoy Cruz hará la capacitación. Con respecto a los detalles, la cita tendrá lugar el lunes 13, a las 16:30, en la Biblioteca+Mediateca Manuel Belgrano. La misma se sitúa en calle A. Tomba 54, con inscripción previa.

Las inscripciones están abiertas y para saber más, se puede hacer click en este link. En cuanto al acceso, la entrada consistirá en la donación de un alimento no perecedero.