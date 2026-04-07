Cómo obtener el CUD en abril 2026: requisitos y documentación necesaria

El CUD en abril 2026 exige requisitos y documentación específica para acceder a beneficios y derechos.

El Certificado Único de Discapacidad puede presentarse en formato físico o digital a través de la app Mi Argentina. Foto: Archivo MDZ

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial que garantiza el acceso a una amplia gama de beneficios y derechos para las personas con discapacidad en todo el país. En 2026, quienes deseen solicitarlo deberán cumplir con requisitos específicos y presentar la documentación correspondiente ante una Junta Evaluadora.

En primer lugar, la normativa establece que el CUD puede ser solicitado por personas con discapacidad visual, auditiva, motora, intelectual o mental, así como por quienes padezcan enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, digestivas o hepáticas. Este reconocimiento es fundamental para acceder a prestaciones sociales, de salud y transporte, entre otras.

Cómo retirar el CUD y qué beneficios otorga Para iniciar el trámite, se requiere presentar un certificado médico actualizado con una antigüedad máxima de seis meses, donde conste el diagnóstico completo. También deben incluirse estudios complementarios —como radiografías, resonancias o informes clínicos— que respalden la condición, junto con el DNI y la planilla de solicitud oficial.

Una vez entregada la documentación, la persona debe asistir en la fecha programada a la evaluación presencial realizada por la Junta. Allí se determinará si corresponde otorgar el certificado. Posteriormente, se podrá retirar el CUD o, en caso de no aprobarse, la notificación de denegación. Este paso puede realizarlo cualquier mayor de 18 años presentando el documento original.

El CUD ya no será temporal en algunos casos Foto: Archivo MDZ El CUD garantiza derechos y beneficios para personas con discapacidad en todo el país. Foto: Archivo MDZ El CUD tiene validez en todo el territorio nacional y constituye una herramienta clave para garantizar derechos y servicios esenciales. Desde el acceso a coberturas médicas y programas sociales hasta beneficios en transporte y educación, este certificado representa un respaldo fundamental para la inclusión y la igualdad de oportunidades.