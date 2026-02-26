Comienza el paro de controladores aéreos: a qué hora habrá interrupciones de vuelos este jueves en todo el país

Los controladores aéreos sostienen que agotaron las instancias de diálogo para reclamar una mejora salarial y resolvieron retomar el plan de lucha.

ATEPSA da detalles del paro de controladores aéreos que afectará los vuelos en todo el país.

Desde este jueves 26 de febrero comenzará un nuevo paro de controladores aéreos que impactará en todos los aeropuertos del país. La medida fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y consistirá en interrupciones de tres horas diarias que se extenderán hasta el lunes 2 de marzo.

Durante las franjas horarias definidas por el sindicato no se autorizarán despegues, lo que podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones tanto en vuelos comerciales regulares como en servicios privados.

El cronograma de paro de controladores aéreos Jueves 26: de 15 a 18

Viernes 27: de 19 a 22

Sábado: de 13 a 16

Domingo 1° de marzo: de 9 a 12

Lunes 2: de 5 a 8 Desde el gremio aclararon que quedarán exceptuadas todas las operaciones declaradas en emergencia, así como vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados a búsqueda y salvamento.

Aerolineas Argentinas Aeropuertos Argentina 2000 Aeroparque Jorge Newbery valijas controladores (6).JPG El paro podría generar demoras, cancelaciones y reprogramaciones. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Atepsa asegura que no recibió una propuesta salarial La decisión se tomó luego de que la semana pasada el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para frenar una medida similar. Tras el vencimiento de esa instancia, Atepsa aseguró que no recibió una propuesta salarial por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), el organismo responsable de la navegación aérea en el país.

Según el sindicato, ya pasaron alrededor de 20 días desde que finalizó la conciliación sin avances en la negociación. En ese contexto, los controladores sostienen que agotaron las instancias de diálogo y resolvieron retomar el plan de lucha.