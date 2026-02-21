Tras la conciliación obligatoria, controladores aéreos vuelven con paros: cuáles son las fechas

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunciaron este sábado que volverán con los paros que afectarán cientos de vuelos en todo el país.

Tras la conciliación obligatoria , el gremio regresa con las medidas de fuerza en el marco de su reclamo de mejoras salariales.

Se trata de un conflicto paritario con la empresa estatal de aviación EANA. El gremio fijó un cronograma que dispone huelgas desde el jueves próximo hasta el lunes de la semana siguiente.

El sindicato indicó que "a partir del día jueves 26 de febrero iniciarán las medidas legítimas de acción sindical". Los paros tendrán una duración de tres horas por día.

"El martes realizaremos una asamblea general (en horario a confirmar) para dar todos los detalles y evacuar cualquier tipo de duda", anunciaron desde Atepsa , donde agregaron que "más que nunca tenemos que estar unidos y luchar por nuestros derechos".

El cronograma de paros de ATEPSA

La excepción al paro son los vuelos de emergencia, servicios sanitarios y humanitarios, como misiones de búsqueda y salvamento.

La conciliación obligatoria se había solicitado de parte del gobierno a partir de una serie de fechas de paro en medio de las fiestas de fin de año. A pesar de algunas reuniones, no hubo acuerdo salarial y los controladores entendieron que "están agotadas todas las instancias de diálogo” y lamentaron que "veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso".

De acuerdo con el nuevo cronograma, la primera medida comenzará jueves de 15 a 18 y el viernes será de 19 a 22 en todos los servicios de aviación, con las excepciones ya mencionadas.

Las huelgas continuarán durante el fin de semana. El sábado habrá paro de 13 a 16 y el domingo 1 de marzo la huelga se efectivizará de 9 a 12. El lunes 2 de marzo, la huelga será de 5 a 8.