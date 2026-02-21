Presenta:

Política

|

Ciudad de Buenos Aires

Fores apoyó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires

La entidad avaló el acuerdo por la Justicia Nacional del Trabajo y reclamó una transición ordenada. También propone transferir fueros Penal, Civil y Comercial.

Pablo Alejandro Pirovano

Resulta imprescindible avanzar en la adecuación del mapa judicial argentino.

Archivo MDZ

Fores considera que el acuerdo para la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires constituye un paso institucional necesario para completar el mandato constitucional de autonomía previsto en el artículo 129 de la Constitución Nacional. A casi treinta años de la reforma de 1994, resulta imprescindible avanzar en la adecuación del mapa judicial argentino para fortalecer la coherencia federal y mejorar la calidad del servicio de justicia.

Desde una perspectiva sistémica, la superposición de jurisdicciones nacionales y locales en un mismo territorio ha generado ineficiencias, incertidumbre competencial y dificultades en la planificación institucional. La aprobación del acuerdo por el Congreso de la Nación permitirá consolidar la seguridad jurídica, dotar de estabilidad normativa al proceso y garantizar una transición ordenada que preserve los derechos de los justiciables.

Fores exhorta a todos los actores del sistema judicial (magistrados, funcionarios, empleados, colegios profesionales y autoridades políticas) a dejar de lado cualquier lectura coyuntural y colaborar activamente en la implementación técnica, prolija y racional del traspaso. El Poder Judicial debe estar a la altura de las circunstancias, de modo tal de brindarse a la ciudadanía como servicio público esencial que en definitiva es lo que el soberano le demanda. Y su organización debe responder a criterios de eficiencia, previsibilidad y responsabilidad institucional.

Asimismo, entendemos que el traspaso del fuero laboral debe ser concebido como el inicio de un proceso más amplio. Resulta necesario comenzar a trabajar en un acuerdo que permita avanzar, con planificación y gradualidad, en la transferencia de la Justicia Penal, Civil y Comercial, completando así el diseño constitucional y fortaleciendo definitivamente la seguridad jurídica en la Argentina.

* Pablo A. Pirovano es abogado, socio de Pasbba Abogados y presidente de Fores.

