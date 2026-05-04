El Gobierno de la Ciudad lanzó "IA para todos", un curso gratuito para iniciarse en inteligencia artificial

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó “ IA para todos ”, un nuevo programa de formación gratuito orientado a personas que buscan iniciarse en el uso de herramientas de inteligencia artificial sin necesidad de contar con experiencia previa.

La propuesta es impulsada por la Agencia de Habilidades para el Futuro, dependiente del Ministerio de Educación porteño, y se enmarca en un contexto de creciente incorporación de tecnologías digitales en la vida cotidiana y el ámbito laboral.

El programa "IA para todos", impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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El curso se dicta de manera 100% virtual y autogestionada, lo que permite que cada participante avance a su propio ritmo. Según se informó, la duración estimada es de entre 12 y 15 horas.

El contenido está organizado en cuatro módulos:

Primeros pasos con IA

Resolver tareas con IA

Crear con IA

Usar IA con criterio

Cada uno incluye videos breves, guías prácticas y ejercicios diseñados para aplicar los conocimientos en situaciones concretas.

Enfoque en el uso cotidiano

La iniciativa apunta a que los participantes puedan incorporar la inteligencia artificial en actividades diarias, tanto en el trabajo como en el estudio o la organización personal. A lo largo del curso, se propone resolver problemas simples mediante herramientas digitales y comprender el funcionamiento básico de estas tecnologías, con un enfoque aplicado.

Desde el Ministerio de Educación porteño, señalaron que el objetivo es no solo promover el uso de estas herramientas, sino también fomentar una comprensión crítica de su impacto.

Formación para distintos niveles

“IA para todos” se suma a otras propuestas de la Agencia de Habilidades para el Futuro, que incluyen programas más avanzados y técnicos orientados a perfiles con experiencia previa en tecnología.

En este caso, la iniciativa está dirigida a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de la inteligencia artificial, sin requisitos de formación específica.

La inscripción ya se encuentra disponible a través del sitio oficial del programa.