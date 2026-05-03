La Inteligencia Artificial no reemplazó al senior: dejó sin lugar al junior

Durante años, el miedo estuvo mal enfocado. Se pensaba que la inteligencia artificial (IA) iba a reemplazar a los perfiles más experimentados, que automatizaría decisiones complejas y que el conocimiento acumulado perdería valor.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en muchas organizaciones es distinto, y más incómodo de admitir: la IA no está desplazando al senior, está achicando, transformando o directamente eliminando el espacio donde nacía el junior.

El primer impacto no fue sobre quienes tienen 15 o 20 años de experiencia , sino sobre quienes estaban dando sus primeros pasos. Tareas que históricamente funcionaban como entrenamiento: investigar, resumir, armar presentaciones, analizar datos básicos, redactar informes iniciales, hoy pueden resolverse en minutos con herramientas de inteligencia artificial . Lo que antes era “trabajo junior” ahora es un prompt bien diseñado.

Un ejemplo concreto: en áreas de marketing, los asistentes junior solían pasar horas analizando tendencias, redactando borradores de contenido o armando reportes de performance. Hoy, muchas de esas tareas se resuelven con IA generativa en cuestión de minutos.

En consultoría el armado de presentaciones iniciales, una de las principales “escuelas” de aprendizaje, está siendo automatizado. En recursos humanos, el filtrado de CVs, la redacción de descripciones de puesto o incluso el diseño de encuestas de clima ya no requieren el mismo volumen de intervención humana inicial.

IA 85 Lo que antes era “trabajo junior” ahora es un prompt bien diseñado. Archivo.

En el mundo legal, estudios que antes incorporaban jóvenes abogados para tareas de revisión documental hoy utilizan herramientas que procesan miles de páginas en segundos. En tecnología, plataformas de código asistido reducen la necesidad de perfiles traineé para tareas básicas de programación. Incluso en áreas administrativas, la automatización de procesos y asistentes virtuales están reduciendo drásticamente los roles de entrada.

Problemas de aprendizaje

Los datos empiezan a reflejar este fenómeno. Según el Future of Jobs Report del World Economic Forum, cerca del 44% de las habilidades laborales cambiarán en los próximos cinco años, impulsadas en gran parte por la automatización y la IA. A su vez, estudios recientes de LinkedIn muestran una caída en las publicaciones de empleos de nivel inicial en sectores intensivos en conocimiento, mientras crece la demanda de perfiles con experiencia en el uso estratégico de tecnología.

Por otro lado, investigaciones del International Labour Organization (OIT, en español) advierten que los jóvenes son el grupo más expuesto a los procesos de automatización, especialmente en roles administrativos y de soporte. No porque sean menos valiosos, sino porque sus tareas son más fácilmente reemplazables.

Y acá aparece una tensión profunda: si eliminamos las tareas de entrada ¿cómo se construye la experiencia? Porque el recorrido profesional nunca fue lineal ni inmediato. Aprender implicaba hacer, equivocarse, repetir, observar, ajustar. Había un proceso invisible y muchas veces poco valorado que permitía desarrollar criterio.

Ese criterio no se aprende leyendo un output de IA, sino enfrentándose a la incertidumbre, tomando decisiones imperfectas y entendiendo el impacto de esas decisiones. Las organizaciones celebran la eficiencia. Y con razón. Pero en ese mismo movimiento, están debilitando su propio pipeline de talento.

Sin espacios de práctica real, sin oportunidades para que los perfiles más jóvenes se enfrenten a la complejidad gradual del trabajo, lo que se pierde no es solo una etapa: se compromete el futuro.

IA 41 Estudios recientes de LinkedIn muestran una caída en las publicaciones de empleos. Archivo.

Al mismo tiempo, los perfiles senior ganan aún más relevancia. No porque la IA no pueda hacer su trabajo, sino porque alguien tiene que saber qué pedirle, cómo interpretar lo que devuelve y, sobre todo, qué hacer con eso. La experiencia ya no compite con la tecnología: la potencia. Pero esto también genera un riesgo sistémico.

Si solo fortalecemos a quienes ya llegaron, sin formar a quienes están empezando, el modelo se vuelve insostenible en el mediano plazo. Hay otra consecuencia menos visible, pero igual de importante: el impacto en la identidad profesional. Para muchas personas jóvenes, el trabajo es el espacio donde construyen confianza, criterio y sentido de pertenencia.

Cuando las oportunidades de entrada se reducen o se vuelven superficiales, lo que aparece no es solo frustración, sino desconexión y, en algunos casos, abandono temprano del mercado laboral formal.

Cambios en ciernes

Esto no es que la inteligencia artificial sea el problema. El problema es cómo la estamos integrando. La pregunta que las organizaciones deberían hacerse no es solo cómo ser más eficientes, sino cómo seguir formando talento en un contexto donde las tareas básicas ya no existen como antes.

Porque si el junior no tiene dónde entrenarse, el senior del futuro tampoco va a existir. Algunas empresas empiezan a explorar alternativas: programas de rotación más cortos pero intensivos, simulaciones de negocio para entrenar toma de decisiones, mentorías más estructuradas, o incluso roles híbridos donde el junior no ejecuta tareas repetitivas, sino que aprende a supervisar, interpretar y mejorar outputs de IA desde el inicio.

IA 44 La pregunta que las organizaciones deberían hacerse no es solo cómo ser más eficientes, sino cómo seguir formando talento. Archivo.

Tal vez el desafío no sea proteger los roles junior tradicionales, sino rediseñarlos. Crear nuevas formas de aprendizaje dentro del trabajo. Generar espacios donde la IA no reemplace la experiencia, sino que la acelere y la profundice. Diseñar trayectorias donde el criterio siga siendo construido, aunque las herramientas hayan cambiado.

El verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial avance demasiado rápido. Es que las organizaciones no evolucionen al mismo ritmo en la forma en que desarrollan a su gente. Porque en ese desfasaje, lo que se pierde no es un puesto. Es algo mucho más crítico: la posibilidad de que una nueva generación llegue, aprenda y esté preparada para sostener lo que viene.

* Verónica Dobronich, autora de “Desconéctame por favor”. Cómo escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.