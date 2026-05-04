Lanzan un curso de IA en Excel: cómo anotarse, las fechas y requisitos

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó este lunes una nueva propuesta gratuita orientada al desarrollo de habilidades digitales clave para el mundo laboral actual. Se trata del taller de “Ofimática Nivel 2 – Excel Profesional: Intermedio-Avanzado con IA”.

El mismo, iniciará el 12 de mayo y se dictará en el Centro de Formación Profesional Sarmiento , en Marciano Cantero 2399 del mencionado departamento.

En esta oportunidad, la capacitación está destinada a personas mayores de 18 años con residencia en el departamento. Cabe destacar que, el taller será presencial, con certificación oficial y cupos limitados.

Asimismo, la capacitación tendrá una duración de dos meses y se dictará los martes y miércoles, de 9 a 12.

Durante el cursado, los participantes podrán profundizar conocimientos en funciones avanzadas de Excel. Como así también, en la creación de tablas y gráficos con dashboards, automatización mediante macros y programación en VBA.

Por otra parte, se incorporarán herramientas de análisis de datos como Power Pivot y Power BI. Además, se trabajará con inteligencia artificial generativa aplicada a Excel y Google Sheets. Es necesario aclarar que, para inscribirse se debe tener aprobado el nivel 1 de Ofimática o contar con conocimientos básicos en Excel.

IA 21 Curso de IA basado en Excel en Godoy Cruz. Archivo.

Dónde y cómo inscribirse

El dictado se realizará en el Centro de Formación Profesional Sarmiento. Por lo tanto, los vecinos interesados en inscribirse deberán hacerlo de manera online en este enlace

Por lo tanto, una vez completado el formulario de preinscripción, las personas seleccionadas serán confirmadas telefónicamente. Además, como los cupos son limitados, se recomienda inscribirse con anticipación.

Estas iniciativas forman parte de una política sostenida de formación y capacitación laboral que apunta a fortalecer la empleabilidad mediante herramientas actualizadas y accesibles.

Finalmente, para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 261-3064945 (de 8:30 a 13:30) o al 4429331, de lunes a viernes.