Hugo Moyano afirmó que el paro general "fue contundente" y le envió un mensaje al Gobierno

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano , evaluó como “contundente” el paro impulsado por la Confederación General del Trabajo ( CGT ) en rechazo a la Reforma Laboral y reafirmó sus cuestionamientos al proyecto que impulsa Javier Milei .

Mediante un video difundido por un medio sindical, Moyano felicitó a los afiliados por la adhesión a la medida de fuerza y sostuvo que la huelga fue “contundente”, en simultáneo con el debate parlamentario que terminará de darse el viernes en el Senado.

De acuerdo con su análisis, el nivel de acatamiento en el transporte de cargas volvió a poner en evidencia la capacidad de movilización del gremio, resultando clave en los rubros relacionados con la logística y el abastecimiento de productos y servicios.

El dirigente remarcó que su organización “siempre defendió los derechos de los trabajadores” y adelantó que seguirá de cerca la implementación de la normativa.

En la antesala de la votación legislativa, Moyano ya había manifestado reparos sobre el alcance de la reforma y advirtió que ciertos cambios podían impactar sobre derechos adquiridos. “No se puede hablar de modernización si eso implica resignar derechos”, había señalado días atrás, una postura que volvió a ratificar tras la jornada de paro.

El otro referente camionero, Pablo Moyano, apuntó esta semana contra los aliados del Gobierno e hizo "responsable a los gobernadores del peronismo", que "hoy están dando los votos para que se haga la reforma laboral como la está pidiendo el FMI".

Días antes de la votación, el Sindicato de Camioneros declaró un paro por tiempo indefinido en la planta Mega de Coca-Cola ubicada en el partido de Tres de Febrero.

Al respecto de este tipo de medidas que obstaculizan la actividad industrial, el Gobierno avanzó en la reforma laboral con artículos que penalizan estas medidas. El artículo marca que está prohibido “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

“b. provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento; impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento”, se indica en el texto que aprobó Diputados y se agrega: “c. ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros, se encuentren o no en el establecimiento del empleador (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o retenerlas indebidamente”.

“Verificadas dichas acciones como medidas de acción directa sindical, la entidad responsable será pasible de la aplicación de las sanciones que establezca la Reglamentación, una vez cumplimentado el procedimiento que disponga al efecto la Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”, concluye este capítulo.