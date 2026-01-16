El Gobierno extendió la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos

La prórroga en el conflicto gremial aeronáutico se extenderá hasta el 26 de enero, mientras está prevista una nueva audiencia para el próximo viernes.

La conciliación obligatoria se extenderá hasta el 26 de enero a las 8.

La Secretaría de Trabajo dictaminó este jueves la extensión por cinco días hábiles más de la conciliación obligatoria en el marco del conflicto gremial de los controladores aéreos que enfrenta a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) con la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Con esta decisión, la prórroga de la conciliación obligatoria quedará vigente hasta el 26 de enero a las 8. Paralelamente, la cartera laboral convocó a ambas partes a una nueva audiencia programada para el viernes 23 de enero a las 11, con el propósito de avanzar en la resolución del conflicto.

Restricciones legales para las medidas de fuerza Es fundamental considerar que los Servicios de Navegación Aérea que presta EANA están catalogados como un servicio esencial por ley. Esta clasificación legal impide que el gremio pueda implementar paros de manera intempestiva o sorpresiva de un día para el otro.

La normativa vigente establece que ATEPSA debe presentar un cronograma detallado con las medidas de fuerza que planea realizar, respetando un plazo mínimo de cinco días de anticipación. Además, debido a la esencialidad del servicio, las acciones gremiales no pueden comprometer más del 45% de las operaciones aéreas del país.

Un aspecto determinante de la conciliación obligatoria es que, mientras esta se encuentre vigente, ninguna medida de fuerza puede ser ejecutada por las partes involucradas en el conflicto.