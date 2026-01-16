Operaron por cuarta vez a Bastián, el nene que chocó con una UTV en Pinamar: cómo fue la cirugía

Bastián sigue internado con pronóstico reservado, luego de ser operado con éxito tras ser informado que el niño padece múltiples fracturas de cráneo.

Las autoridades del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata informaron en un nuevo parte médico de Bastián Jerez, el nene que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar, que lograron operarlo por cuarta vez.

La noticia, confirmada a la Agencia Noticias Argentinas, indica que el pequeño de 8 años fue operado con éxito en Mar del Plata luego de la sorpresiva información dada a conocer en el primer parte del viernes de que Bastián tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

¿Cómo fue la cirugía de Bastian? La operación consistió en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal: “Se pudo realizar luego de que el paciente sea evaluado completamente a través de estudios de alta complejidad realizados en el Hospital desde su ingreso hasta la mañana de hoy”.

A su vez, explicaron que en la cirugía “se pudo explorar de manera minuciosa su estado y cerrar el abdomen”.

“Se encuentra con pronostico reservado, internado en la unidad de cuidados intensivos y aguardando una favorable evolución”, sumaron.