Verano: Chile multa fuerte a los turistas que incumplan con esta regla en la playa
Una norma en Chile es fuertemente cumplida, pero los turistas que viajan en el verano pueden llegar a ser multados.
Con la llegada del verano, las autoridades chilenas reforzaron las sanciones ambientales que ahora incluyen multas severas para quienes arrojen colillas de cigarrillos en espacios públicos, incluyendo playas, ríos y lagos. La normativa afecta por igual a residentes y turistas, lo que obliga a los viajeros, especialmente argentinos, a extremar precauciones durante sus vacaciones.
La modificación reciente a la ley antitabaco chilena no solo busca desalentar el consumo en espacios públicos, sino también proteger el ambiente de la contaminación que generan los filtros tirados al suelo, especialmente en zonas naturales muy visitadas.
Multas muy caras para este verano en Chile
Según la legislación vigente, tirar colillas en la vía pública o en áreas naturales puede costar entre 1 y 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), una unidad usada en Chile para fijar multas y otros valores legales.
Al valor actual, esto se traduce en multas que van desde aproximadamente 65 mil hasta más de 260 mil pesos chilenos, lo que, al tipo de cambio, puede rondar los 450 mil pesos argentinos para una sola infracción.
La norma no solo contempla sanciones económicas. La autoridad judicial chilena también tiene la opción de ofrecer una pena alternativa de servicios comunitarios, que consiste en la realización de tareas de limpieza en playas, ríos o lagos. Esta alternativa busca que la sanción tenga un impacto educativo y de reparación ambiental, y solo se aplica si el infractor está de acuerdo.
La fiscalización de esta normativa no queda limitada a un tipo de autoridad. Además de los controles sanitarios y municipales, pueden intervenir organismos como la policía marítima, fluvial y lacustre. Incluso cualquier ciudadano puede denunciar el incumplimiento de la norma, lo que amplía las posibilidades de control en zonas turísticas frecuentadas por visitantes argentinos.
Si vas a cruzar a Chile este verano, además de prepararte para el cruce fronterizo y los tiempos de espera en pasos internacionales, recordá respetar estas normas ambientales para evitar sanciones y contribuir al cuidado de los espacios naturales