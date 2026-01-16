Verano: Chile multa fuerte a los turistas que incumplan con esta regla en la playa

Una norma en Chile es fuertemente cumplida, pero los turistas que viajan en el verano pueden llegar a ser multados.

Reñaca es muy visitada por los mendocinos en verano.

Con la llegada del verano, las autoridades chilenas reforzaron las sanciones ambientales que ahora incluyen multas severas para quienes arrojen colillas de cigarrillos en espacios públicos, incluyendo playas, ríos y lagos. La normativa afecta por igual a residentes y turistas, lo que obliga a los viajeros, especialmente argentinos, a extremar precauciones durante sus vacaciones.

La modificación reciente a la ley antitabaco chilena no solo busca desalentar el consumo en espacios públicos, sino también proteger el ambiente de la contaminación que generan los filtros tirados al suelo, especialmente en zonas naturales muy visitadas.

Al valor actual, esto se traduce en multas que van desde aproximadamente 65 mil hasta más de 260 mil pesos chilenos, lo que, al tipo de cambio, puede rondar los 450 mil pesos argentinos para una sola infracción.

Es un mito que las colillas son buenas para el ambiente. Multas por tirar colilla de cigarrillos este verano en la playa de Chile. La norma no solo contempla sanciones económicas. La autoridad judicial chilena también tiene la opción de ofrecer una pena alternativa de servicios comunitarios, que consiste en la realización de tareas de limpieza en playas, ríos o lagos. Esta alternativa busca que la sanción tenga un impacto educativo y de reparación ambiental, y solo se aplica si el infractor está de acuerdo.