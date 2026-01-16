Tendencia de verano: el color de bikini que vuelve en 2026

En verano, el celeste regresa como el color de bikini más buscado: fresco, versátil y protagonista de la moda de playa 2026.

El celeste vuelve como el color estrella de los bikinis en el verano 2026.

La moda de playa ya tiene definido su protagonista para el verano 2026. Atrás quedaron los clásicos: el celeste se impone como el tono tendencia de la temporada. Inspirado en el cielo despejado y el mar en calma, este color transmite frescura, energía y buena onda, y promete llenar las playas y piletas de estilo.

El regreso del celeste Versátil y favorecedor: combina con todos los tonos de piel y aporta un aire juvenil.

Fresco y relajado: ideal para los días de calor, transmite calma y vitalidad.

Elegante y moderno: se adapta tanto a diseños minimalistas como a modelos más llamativos. Cómo se verá en las colecciones Las principales marcas y diseñadores ya apostaron por el celeste en sus nuevas líneas de bikinis. Se lo verá en:

Modelos clásicos con cortes simples y sofisticados.

Diseños retro como los hot pants de tiro alto.

Estilos brasileños renovados, con tops cortininha y detalles versátiles. shutterstock_2492234185 (1) El verano 2026 se viste de celeste en playas y piletas. Foto: Archivo Por qué es tendencia El celeste no solo es un color atractivo: también refleja el cambio hacia una moda más consciente y relajada. Frente a temporadas dominadas por estampados intensos, este tono ofrece sobriedad, durabilidad y facilidad para combinar.