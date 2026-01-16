Tendencia de verano: el color de bikini que vuelve en 2026
En verano, el celeste regresa como el color de bikini más buscado: fresco, versátil y protagonista de la moda de playa 2026.
La moda de playa ya tiene definido su protagonista para el verano 2026. Atrás quedaron los clásicos: el celeste se impone como el tono tendencia de la temporada. Inspirado en el cielo despejado y el mar en calma, este color transmite frescura, energía y buena onda, y promete llenar las playas y piletas de estilo.
El regreso del celeste
Versátil y favorecedor: combina con todos los tonos de piel y aporta un aire juvenil.
Fresco y relajado: ideal para los días de calor, transmite calma y vitalidad.
Elegante y moderno: se adapta tanto a diseños minimalistas como a modelos más llamativos.
Cómo se verá en las colecciones
Las principales marcas y diseñadores ya apostaron por el celeste en sus nuevas líneas de bikinis. Se lo verá en:
Modelos clásicos con cortes simples y sofisticados.
Diseños retro como los hot pants de tiro alto.
Estilos brasileños renovados, con tops cortininha y detalles versátiles.
Por qué es tendencia
El celeste no solo es un color atractivo: también refleja el cambio hacia una moda más consciente y relajada. Frente a temporadas dominadas por estampados intensos, este tono ofrece sobriedad, durabilidad y facilidad para combinar.
Consejos para usarlo
Combinarlo con accesorios neutros (blanco, beige) para un look elegante.
Apostar por complementos metálicos (dorados o plateados) para un estilo más sofisticado.
Usarlo en distintos cortes de bikini para adaptarlo a cada tipo de cuerpo.