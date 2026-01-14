La nueva tendencia que vuelve en verano 2026: se consideraba antigua y hoy brilla

El prendedor vuelve a la ropa como accesorio de moda en el verano 2026, con diseños renovados y versátiles.

Lo que durante años fue visto como un accesorio pasado de moda vuelve con fuerza en el verano 2026. El prendedor para la ropa, clásico de otras décadas, reaparece como protagonista en looks urbanos, de playa y de noche. Diseñadores, influencers y marcas lo resignificaron y hoy es una de las tendencias más visibles de la temporada.

Del cajón de la abuela al street style Durante mucho tiempo, el prendedor estuvo asociado a estilos formales o antiguos. Sin embargo, la moda actual apuesta a la reutilización y a los detalles con historia. En este contexto, los prendedores reaparecen con diseños renovados: flores, formas geométricas, símbolos marinos y versiones minimalistas en dorado o plateado.

Cómo se usan este verano La clave está en la versatilidad. Los prendedores ya no se limitan a abrigos o sacos. En verano 2026 se usan sobre camisas de lino, vestidos livianos, remeras básicas e incluso en trajes de baño, sujetando pareos o dando un toque distintivo a un outfit simple. También se llevan en bolsos de tela y gorras, sumando personalidad sin esfuerzo.

La moda apuesta a reutilizar piezas vintage y heredadas. Una de las razones del regreso del prendedor es su capacidad para elevar un conjunto básico. Con una sola pieza, un look neutro puede volverse llamativo o elegante. Además, permite jugar con la moda sin necesidad de grandes inversiones, algo muy valorado en tiempos donde prima el consumo consciente.