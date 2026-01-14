Por qué recomiendan rociar vinagre en la ropa antes de lavarla y para qué sirve

Con un poco de vinagre se pueden fijar los colores, eliminar manchas y malos olores de forma fácil y rápida.

El vinagre se ha convertido en un gran aliado en la limpieza de la ropa, recomendado por sus múltiples beneficios. En este sentido, muchos lo utilizan para el cuidado de las prendas antes de lavarlas.

Para qué sirve rociar vinagre en la ropa El vinagre ayuda a eliminar malos olores persistentes, como humedad, transpiración o humo, incluso antes de que la ropa entre al lavarropas. Además, afloja restos de detergente y suavizante que suelen acumularse en las fibras y que, con el tiempo, endurecen las prendas.

También es eficaz para fijar los colores, especialmente en ropa oscura o nueva, ya que reduce la pérdida de pigmento durante el lavado. En el caso de prendas blancas, contribuye a mantenerlas más brillantes sin necesidad de productos químicos agresivos.

El vinagre blanco es el ingrediente más importante al lavar la ropa Foto: Shutterstock El vinagre ayuda a eliminar manchas y además, aporta suavidad a las telas. Foto: Shutterstock Por qué lo recomiendan antes del lavado Aplicarlo antes del lavado permite que el vinagre actúe directamente sobre las zonas más comprometidas, como axilas, cuellos o puños. Su acidez natural desinfecta, combate bacterias y previene la formación de olores que a veces el lavado tradicional no logra quitar.