Por qué recomiendan rociar vinagre en la ropa antes de lavarla y para qué sirve
Con un poco de vinagre se pueden fijar los colores, eliminar manchas y malos olores de forma fácil y rápida.
El vinagre se ha convertido en un gran aliado en la limpieza de la ropa, recomendado por sus múltiples beneficios. En este sentido, muchos lo utilizan para el cuidado de las prendas antes de lavarlas.
Para qué sirve rociar vinagre en la ropa
El vinagre ayuda a eliminar malos olores persistentes, como humedad, transpiración o humo, incluso antes de que la ropa entre al lavarropas. Además, afloja restos de detergente y suavizante que suelen acumularse en las fibras y que, con el tiempo, endurecen las prendas.
También es eficaz para fijar los colores, especialmente en ropa oscura o nueva, ya que reduce la pérdida de pigmento durante el lavado. En el caso de prendas blancas, contribuye a mantenerlas más brillantes sin necesidad de productos químicos agresivos.
Por qué lo recomiendan antes del lavado
Aplicarlo antes del lavado permite que el vinagre actúe directamente sobre las zonas más comprometidas, como axilas, cuellos o puños. Su acidez natural desinfecta, combate bacterias y previene la formación de olores que a veces el lavado tradicional no logra quitar.
Cómo usarlo correctamente
Solo hay que rociar una pequeña cantidad de vinagre blanco sobre la prenda, dejar actuar unos minutos y luego lavar de forma habitual. No deja olor una vez que la ropa se seca.