Cómo alejar a las cucarachas en verano: tres ingredientes que no fallan

Cucarachas y verano: tres ingredientes caseros que ayudan a mantenerlas alejadas y permiten disfrutar la temporada sin plagas en casa.

El verano aumenta la presencia de cucarachas en hogares y cocinas.

Las cucarachas son las visitantes menos deseadas en el hogar en el verano. Estos insectos encuentran en la temporada estival el ambiente perfecto para reproducirse y buscar alimento. Sin embargo, existen soluciones simples y accesibles para mantenerlos lejos sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

Tres aliados contra las cucarachas La clave está en tres ingredientes fáciles de conseguir y que, combinados con hábitos de limpieza, resultan muy efectivos:

Bicarbonato de sodio: mezclado con azúcar, actúa como cebo. El dulce atrae a las cucarachas y el bicarbonato genera un efecto tóxico en su organismo.

Vinagre blanco: su olor fuerte funciona como repelente natural. Puede aplicarse diluido en agua para limpiar pisos, mesadas y rincones donde suelen aparecer.

Laurel: sus hojas desprenden un aroma que incomoda a las cucarachas. Colocarlas en alacenas, cajones o cerca de la basura ayuda a mantenerlas alejadas.