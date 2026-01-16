Presenta:

Cómo alejar a las cucarachas en verano: tres ingredientes que no fallan

Cucarachas y verano: tres ingredientes caseros que ayudan a mantenerlas alejadas y permiten disfrutar la temporada sin plagas en casa.

Alejandro Llorente

El verano aumenta la presencia de cucarachas en hogares y cocinas.

Las cucarachas son las visitantes menos deseadas en el hogar en el verano. Estos insectos encuentran en la temporada estival el ambiente perfecto para reproducirse y buscar alimento. Sin embargo, existen soluciones simples y accesibles para mantenerlos lejos sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

Tres aliados contra las cucarachas

La clave está en tres ingredientes fáciles de conseguir y que, combinados con hábitos de limpieza, resultan muy efectivos:

  • Bicarbonato de sodio: mezclado con azúcar, actúa como cebo. El dulce atrae a las cucarachas y el bicarbonato genera un efecto tóxico en su organismo.

  • Vinagre blanco: su olor fuerte funciona como repelente natural. Puede aplicarse diluido en agua para limpiar pisos, mesadas y rincones donde suelen aparecer.

  • Laurel: sus hojas desprenden un aroma que incomoda a las cucarachas. Colocarlas en alacenas, cajones o cerca de la basura ayuda a mantenerlas alejadas.

Las cucarachas son una de las plagas más desagradables Foto: Shutterstock
Con soluciones naturales, el verano puede vivirse sin la incomodidad de las cucarachas. Foto: Shutterstock

Hábitos que potencian la eficacia

Más allá de estos ingredientes, el control depende también de la rutina diaria:

  • Mantener la cocina limpia y libre de restos de comida.

  • Evitar la acumulación de basura y cerrar bien las bolsas.

  • Tapar grietas o huecos por donde puedan ingresar.

  • No dejar platos sucios durante la noche.

Verano sin plagas

Con estos recursos simples y naturales, es posible disfrutar del verano sin la incomodidad de las cucarachas. La combinación de ingredientes caseros y hábitos de higiene convierte la casa en un espacio más saludable y libre de plagas.

