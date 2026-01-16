Cómo alejar a las cucarachas en verano: tres ingredientes que no fallan
Cucarachas y verano: tres ingredientes caseros que ayudan a mantenerlas alejadas y permiten disfrutar la temporada sin plagas en casa.
Las cucarachas son las visitantes menos deseadas en el hogar en el verano. Estos insectos encuentran en la temporada estival el ambiente perfecto para reproducirse y buscar alimento. Sin embargo, existen soluciones simples y accesibles para mantenerlos lejos sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.
Tres aliados contra las cucarachas
La clave está en tres ingredientes fáciles de conseguir y que, combinados con hábitos de limpieza, resultan muy efectivos:
Bicarbonato de sodio: mezclado con azúcar, actúa como cebo. El dulce atrae a las cucarachas y el bicarbonato genera un efecto tóxico en su organismo.
Vinagre blanco: su olor fuerte funciona como repelente natural. Puede aplicarse diluido en agua para limpiar pisos, mesadas y rincones donde suelen aparecer.
Laurel: sus hojas desprenden un aroma que incomoda a las cucarachas. Colocarlas en alacenas, cajones o cerca de la basura ayuda a mantenerlas alejadas.
Hábitos que potencian la eficacia
Más allá de estos ingredientes, el control depende también de la rutina diaria:
Mantener la cocina limpia y libre de restos de comida.
Evitar la acumulación de basura y cerrar bien las bolsas.
Tapar grietas o huecos por donde puedan ingresar.
No dejar platos sucios durante la noche.
Verano sin plagas
Con estos recursos simples y naturales, es posible disfrutar del verano sin la incomodidad de las cucarachas. La combinación de ingredientes caseros y hábitos de higiene convierte la casa en un espacio más saludable y libre de plagas.