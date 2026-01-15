Cómo limpiar los trapos y repasadores de la cocina: no los metas al lavarropas
Repasadores y trapos de cocina pueden acumular bacterias y grasa si no se limpian bien: el método correcto para desinfectarlos sin usar el lavarropas en casa.
Los trapos y repasadores de cocina acumulan grasa, restos de comida y bacterias con mucha facilidad. Aunque el lavarropas parece la opción más rápida, especialistas en limpieza advierten que no siempre es la mejor alternativa y que, incluso, puede favorecer la contaminación cruzada con otras prendas.
Por qué no conviene usar el lavarropas
Al lavar repasadores junto con ropa común, las bacterias y los malos olores pueden trasladarse a otras telas. Además, muchos residuos grasos no se eliminan por completo en ciclos cortos, lo que provoca que los trapos sigan sucios aunque “salgan limpios”.
El método más efectivo para desinfectarlos
El truco más recomendado es lavarlos a mano con agua caliente. Solo necesitás:
Agua bien caliente
Detergente común
Un chorrito de lavandina o vinagre blanco
Dejalos en remojo durante al menos 20 minutos. Luego, frotalos bien y enjuagá hasta eliminar todo resto deproducto. Este método elimina bacterias y olores sin dañar la tela.
Bicarbonato y vinagre: aliados clave
Si los repasadores están muy impregnados de grasa o tienen olor fuerte, agregá una cucharada de bicarbonato de sodio al remojo. Para manchas difíciles, el vinagre blanco ayuda a desinfectar y devolverles el color original.
Secado y mantenimiento
Después del lavado, es fundamental dejarlos secar completamente al aire, preferentemente al sol, ya que la luz solar actúa como desinfectante natural. También se recomienda cambiarlos cada dos días y no usarlos para múltiples tareas, como secar platos y limpiar superficies.