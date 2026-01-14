Vacaciones de verano: qué comidas elegir para llevar a la pileta o la playa

Qué alimentos elegir en verano para la pileta o la playa: opciones frescas, fáciles de llevar y que ayudan a hidratar el cuerpo.

Con el calor y las jornadas al aire libre, elegir bien qué comer en la pileta o la playa es clave para disfrutar sin pasarla mal. Las altas temperaturas obligan a priorizar alimentos frescos, livianos y fáciles de transportar, que se mantengan en buen estado y ayuden a hidratar el cuerpo durante el día en verano.

Opciones frescas y fáciles de llevar Las frutas son una de las mejores elecciones para el verano. Sandía, melón, uvas, frutillas o manzana cortada aportan agua, vitaminas y energía, además de ser prácticas para consumir. Otra alternativa son las ensaladas frías, como las de pasta, arroz o legumbres, siempre que se conserven en conservadoras con frío para evitar que se echen a perder.

Snacks saludables para picar en la playa Para quienes prefieren algo rápido entre chapuzón y chapuzón, los frutos secos, las barritas de cereal, las galletas de arroz o los chips de vegetales son aliados ideales. También se pueden sumar sándwiches livianos, con pan integral y rellenos simples como queso, tomate, pollo o atún, evitando mayonesas o salsas pesadas que se descomponen con facilidad.

Estos son los cinco frutos secos con mayor poder antiinflamatorio, según varias investigaciones. Foto: Shutterstock Snacks saludables: frutos secos, barritas y galletas de arroz. Foto: Shutterstock Qué bebidas no pueden faltar La hidratación es fundamental durante las vacaciones de verano. El agua siempre debe ser la opción principal, acompañada por aguas saborizadas caseras o jugos naturales bien fríos. Conviene evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas durante la exposición al sol, ya que favorecen la deshidratación.