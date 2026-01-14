Vacaciones de verano: qué comidas elegir para llevar a la pileta o la playa
Qué alimentos elegir en verano para la pileta o la playa: opciones frescas, fáciles de llevar y que ayudan a hidratar el cuerpo.
Con el calor y las jornadas al aire libre, elegir bien qué comer en la pileta o la playa es clave para disfrutar sin pasarla mal. Las altas temperaturas obligan a priorizar alimentos frescos, livianos y fáciles de transportar, que se mantengan en buen estado y ayuden a hidratar el cuerpo durante el día en verano.
Opciones frescas y fáciles de llevar
Las frutas son una de las mejores elecciones para el verano. Sandía, melón, uvas, frutillas o manzana cortada aportan agua, vitaminas y energía, además de ser prácticas para consumir. Otra alternativa son las ensaladas frías, como las de pasta, arroz o legumbres, siempre que se conserven en conservadoras con frío para evitar que se echen a perder.
Snacks saludables para picar en la playa
Para quienes prefieren algo rápido entre chapuzón y chapuzón, los frutos secos, las barritas de cereal, las galletas de arroz o los chips de vegetales son aliados ideales. También se pueden sumar sándwiches livianos, con pan integral y rellenos simples como queso, tomate, pollo o atún, evitando mayonesas o salsas pesadas que se descomponen con facilidad.
Qué bebidas no pueden faltar
La hidratación es fundamental durante las vacaciones de verano. El agua siempre debe ser la opción principal, acompañada por aguas saborizadas caseras o jugos naturales bien fríos. Conviene evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas durante la exposición al sol, ya que favorecen la deshidratación.
Alimentos que es mejor evitar
En la playa o la pileta es recomendable dejar de lado las comidas fritas, muy grasosas o con cremas, ya que pueden generar malestar digestivo con el calor. Tampoco se aconsejan productos que requieran refrigeración constante si no se cuenta con una conservadora adecuada.