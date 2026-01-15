Este es tu nuevo postre favorito del verano: mousse de tres chocolates

Intenso, cremoso y bien frío, el mousse de tres chocolates es una receta ideal para el verano cuando buscás un postre elegante sin prender el horno. La combinación de chocolate amargo, con leche y blanco crea capas suaves y equilibradas. Una delicia fresca, visualmente atractiva y perfecta para disfrutar en pleno calor argentino ¡manos a la obra!

Para la capa de chocolate con leche

Chocolate con leche – 150 gramos

Crema de leche – 150 ml

Gelatina sin sabor – 5 gramos

Agua – 25 ml

Para la capa de chocolate blanco

Chocolate blanco – 150 gramos

Crema de leche – 150 ml

Gelatina sin sabor – 5 gramos

Agua – 25 ml

Paso a paso para crear un mousse de tres chocolates delicioso

1- Hidratá la gelatina con el agua y reservá. Este paso asegura la firmeza justa.

2- Derretí el chocolate amargo, mezclalo con crema de leche tibia y sumá la gelatina disuelta. Volcá en copas y llevá a frío hasta que tome cuerpo.

3- Repetí el procedimiento con el chocolate con leche, volcándolo sobre la primera capa ya firme. Esta superposición es clave.

4- Hacé lo mismo con el chocolate blanco, cuidando que la capa anterior esté fría para que no se mezclen.

5- Llevá las copas a la heladera al menos 4 horas. En verano, serví bien frío para disfrutar la textura perfecta.

De la cocina a la mesa

El mousse de tres chocolates es una receta ideal para el verano porque se sirve frío, no requiere horno y se puede preparar con anticipación. Es perfecto para cenas especiales, reuniones o como postre individual elegante. Cada capa aporta un sabor distinto y una textura suave que se disfruta mejor con reposo. Una opción clásica, vistosa y siempre efectiva para cerrar comidas durante los días de calor de la Argentina. ¡A disfrutar!