Este es tu nuevo postre favorito del verano: mousse de tres chocolates
Cremoso, frío y elegante: esta receta de mousse de tres chocolates es perfecta para cerrar comidas de verano, con un postre imbatible y sin horno.
Intenso, cremoso y bien frío, el mousse de tres chocolates es una receta ideal para el verano cuando buscás un postre elegante sin prender el horno. La combinación de chocolate amargo, con leche y blanco crea capas suaves y equilibradas. Una delicia fresca, visualmente atractiva y perfecta para disfrutar en pleno calor argentino ¡manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Para la base de chocolate amargo
Chocolate amargo – 150 gramos
Crema de leche – 150 ml
Gelatina sin sabor – 5 gramos
Agua – 25 ml
Para la capa de chocolate con leche
Chocolate con leche – 150 gramos
Crema de leche – 150 ml
Gelatina sin sabor – 5 gramos
Agua – 25 ml
Para la capa de chocolate blanco
Chocolate blanco – 150 gramos
Crema de leche – 150 ml
Gelatina sin sabor – 5 gramos
Agua – 25 ml
Paso a paso para crear un mousse de tres chocolates delicioso
1- Hidratá la gelatina con el agua y reservá. Este paso asegura la firmeza justa.
2- Derretí el chocolate amargo, mezclalo con crema de leche tibia y sumá la gelatina disuelta. Volcá en copas y llevá a frío hasta que tome cuerpo.
3- Repetí el procedimiento con el chocolate con leche, volcándolo sobre la primera capa ya firme. Esta superposición es clave.
4- Hacé lo mismo con el chocolate blanco, cuidando que la capa anterior esté fría para que no se mezclen.
5- Llevá las copas a la heladera al menos 4 horas. En verano, serví bien frío para disfrutar la textura perfecta.
De la cocina a la mesa
El mousse de tres chocolates es una receta ideal para el verano porque se sirve frío, no requiere horno y se puede preparar con anticipación. Es perfecto para cenas especiales, reuniones o como postre individual elegante. Cada capa aporta un sabor distinto y una textura suave que se disfruta mejor con reposo. Una opción clásica, vistosa y siempre efectiva para cerrar comidas durante los días de calor de la Argentina. ¡A disfrutar!