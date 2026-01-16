Anses confirmó qué jubilados van a recibir el bono de $70.000 en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) oficializó este jueves quiénes recibirán el refuerzo extraordinario de $70.000 incluido con las jubilaciones de enero de 2026, una medida destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación y a reforzar los ingresos de los sectores previsionales con menores haberes.

Según lo informado por el organismo, el bono de $70.000 se abonará junto con la jubilación mensual y se combina con la actualización del haber previsional por movilidad, que se ajustó para enero con el dato de inflación de diciembre.

En concreto, el haber mínimo previsional será de $359.219,42 en febrero (por la actualización), y con el bono llega a $429.219,42. La jubilación máxima, en tanto, se ubicará cerca de los $2,35 millones.

El refuerzo será percibido en su totalidad por los jubilados que cobran el haber mínimo, así como por beneficiarios de:

En todos estos casos, el bono se suma completo al ingreso mensual habitual.

Los jubilados que tienen haberes superiores al mínimo, pero inferiores a cierto tope, cobrarán un monto proporcional del refuerzo, con el objeto de que el total no supere el umbral de $429.219,42. Por el contrario, quienes ya perciban ingresos por encima de ese límite no tendrán derecho al bono.

De acuerdo con la información divulgada por ANSES, así quedarán los principales conceptos con el bono incluido:

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

PUAM con bono: $357.375,54

PNC con bono: $321.453,59

Pensión Madre de Siete Hijos con bono: $429.219,42

Además, se detallan otros montos vigentes para prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo, aunque estos no forman parte de este bono específico.

El pago de las jubilaciones de enero de 2026 comenzó a efectuarse en el mes según el calendario habitual de ANSES, con cobros escalonados según la terminación del número de DNI de cada beneficiario.

Esta medida se suma al aumento del 2,8% en las jubilaciones y pensiones, resultado de la aplicación de la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).