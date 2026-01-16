Anses: quiénes cobran este viernes 16 de enero según el calendario de pagos
La Anses suma nuevos pagos este viernes 16 de enero y continúa con la acreditación de haberes para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.
Este viernes 16 de enero, la Anses continúa con su calendario de pagos y se acreditan nuevas prestaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Como en cada jornada del cronograma, los cobros se organizan según la terminación del DNI, aunque algunas prestaciones no siguen ese criterio.
Desde el organismo recordaron que los pagos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria declarada y que el dinero queda disponible una vez acreditado, sin obligación de retirarlo el mismo día.
Quiénes cobran hoy viernes 16 de enero
De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este viernes cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 5.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 5.
- Asignación por Embarazo (AUE), con documentos terminados en 4.
- Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, con documentos terminados en 4 y 5.
Además, continúan los pagos de las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— que no requieren una terminación específica del DNI, al igual que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin orden por documento.
Aumento vigente y bono: los montos que se cobran en enero
Mientras avanza el calendario de pagos, la Anses mantiene vigente en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Con esta actualización, la jubilación mínima es de $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, por lo que el ingreso total del mes asciende a $419.299,32.
En cuanto a las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo se ubican en $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF alcanza los $62.765 para el primer tramo de ingresos.