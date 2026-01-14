Anses confirmó el pago de las Becas Progresar en enero de 2026

Anses hizo oficial el calendario para el pago de las Becas Progresar en el primer mes del año. El calendario completo de esta semana.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente al mes de enero de 2026, y miles de estudiantes podrán verificar cuándo se acreditará el monto en sus cuentas. El depósito se realiza de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Cronograma de pagos de la Beca Progresar de Anses Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9 El calendario fue difundido por Anses y oficializado en las últimas horas, se destacan que ya desde el lunes 12 de enero comenzaron a acreditarse los montos mensuales a los beneficiarios que cumplen con los requisitos del programa.

La fecha límite para la inscripción a Becas Progresar es el 17 de mayo Foto: Télam Becas Progresar de Anses. Para este mes, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 para los beneficiarios activos del programa. Este importe se abona automáticamente en la cuenta bancaria o billetera virtual registrada por cada estudiante.

Además de este pago regular, un grupo específico de beneficiarios accederá a un pago adicional de $35.000, correspondiente al monto que fue retenido mes a mes durante el ciclo lectivo anterior. Esta devolución se realiza en enero y está destinada principalmente a quienes cursan bajo la línea Progresar Obligatorio, siempre que hayan cumplido con todas las condiciones académicas y administrativas exigidas por el programa.

Requisitos para cobrar Para asegurar la acreditación de los fondos, los titulares del beneficio deben: