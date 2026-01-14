Atención titulares del CUD: qué cambios trae la renovación en 2026
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantiene su vigencia en 2026 gracias a prórrogas automáticas que evitan trámites innecesarios.
Las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) deben prestar especial atención a las reglas de vigencia y renovación durante 2026, ya que continúa vigente una prórroga automática que busca evitar trámites innecesarios y garantizar el acceso pleno a derechos y prestaciones.
Según lo dispuesto por la Resolución 2520/2024, los certificados cuya fecha de actualización esté comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 extienden automáticamente su validez por un año más, es decir, hasta la misma fecha de 2026, sin necesidad de iniciar ningún trámite adicional. La medida apunta a descomprimir la demanda de turnos en las Juntas Evaluadoras y asegurar que las personas con discapacidad no pierdan beneficios por cuestiones administrativas.
En el mismo sentido, se recuerda que los CUD con vencimiento original en 2022, 2023 o 2024 ya habían sido prorrogados hasta 2025, por lo que quienes se encuentren en esa situación deberán verificar su fecha actualizada y, de corresponder, iniciar el proceso de renovación durante el próximo año.
Para qué sirve el Certificado Único de Discapacidad
El CUD es un documento público y gratuito que acredita oficialmente la discapacidad y permite acceder a múltiples derechos. Entre los principales beneficios se encuentran la cobertura del cien por ciento de las prestaciones del sistema de salud para personas con discapacidad, como tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.
Además, habilita el acceso gratuito al transporte público nacional de corta, mediana y larga distancia, el uso del Símbolo Internacional de Acceso para libre tránsito y estacionamiento, el cobro de asignaciones familiares vinculadas a discapacidad, la eximición de algunas tasas municipales y beneficios específicos para la compra de automotores.
Cómo tramitar el CUD
Para obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad es necesario reunir la documentación médica correspondiente y solicitar un turno en la Junta Evaluadora que corresponda al domicilio que figura en el DNI. El día asignado, la persona debe presentarse para la evaluación, instancia en la que se determina si corresponde la emisión o renovación del certificado.