Anses: la nueva billetera virtual que fue habilitada para cobrar planes sociales

En un movimiento que amplía las alternativas de cobro de prestaciones sociales, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) sumó a Naranja X como una nueva billetera virtual habilitada para recibir asignaciones y programas sociales. Cómo hacer para cobrar.

La decisión, informada esta semana, permite a los beneficiarios elegir que sus pagos de planes sociales sean acreditados directamente en su billetera digital, siempre que declaren expresamente ante el organismo su voluntad de cobrar por esta vía. Hasta ahora, solo un grupo reducido de plataformas fintech gozaba de esta opción.

Naranja X —la unidad fintech del Grupo Financiero Galicia— se incorpora así al pequeño listado de billeteras aceptadas , entre las cuales ya figuraba Mercado Pago, que en octubre pasado informó que más de un millón de usuarios ya recibía sus prestaciones por esa plataforma.

La modalidad de cobro electrónico mediante billeteras digitales fue restablecida a principios del año pasado y ofrece una alternativa a quienes no cuentan con una cuenta bancaria tradicional. Según cifras oficiales, el régimen de asignaciones familiares alcanza a más de 9 millones de beneficiarios en Argentina, de los cuales más de 8 millones corresponden a la Asignación por Hijo.

Por el momento, los programas sociales que pueden cobrarse en billeteras virtuales incluyen:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Asignación por Embarazo

Asignaciones de Pago Único

Prestación Alimentar

Programa Hogar

Vouchers Educativos

Los beneficiarios interesados deben solicitar a la Anses el cambio de medio de cobro —una operación que puede gestionarse también a través de la plataforma Mi Anses o la app oficial— para que los pagos comiencen a acreditarse en la billetera elegida.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Anses confirmó a una nueva billetera virtual.

Desde Naranja X señalan que disponer del dinero de forma inmediata y sin la necesidad de acudir a una sucursal bancaria “simplifica la organización de los gastos cotidianos y favorece la planificación familiar”.

La ampliación de opciones de cobro se produce en un contexto de debate sobre la posibilidad de utilizar billeteras virtuales también para acreditar salarios y haberes previsionales —un ámbito que hasta ahora permanece principalmente en manos del sistema bancario tradicional—.

En abril de 2024, la ANSES había impulsado conversaciones con el sector fintech para avanzar en ese sentido, aunque sin consenso definitivo debido a la oposición de entidades financieras tradicionales.