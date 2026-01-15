Qué va a pasar con la Tarjeta Alimentar en febrero tras la nueva actualizació de Anses

Anses actualizará los haberes mensuales en febrero y los beneficiarios comienzan a preguntarse qué pasará con la Tarjeta Alimentar.

Tras conocerse el dato de inflación de diciembre, muchas familias comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con la Tarjeta Alimentar en febrero y si habrá cambios en los montos que se pagan a través de la Anses. Conocé qué va a pasar con esta ayuda extra.

El dato clave se conoció el martes, cuando el Indec informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%. A partir de ese índice, se activa el mecanismo de actualización previsto en el Decreto 274/2024, que establece que jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan según la variación de precios. Sin embargo, este ajuste no alcanza a todos los beneficios por igual, y ahí surge la principal duda sobre la Tarjeta Alimentar.

Qué es la Tarjeta Alimentar y a quiénes está dirigida La Tarjeta Alimentar es un beneficio económico que se paga a través de la Anses y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en los hogares más vulnerables.

El programa forma parte de las políticas alimentarias del Ministerio de Capital Humano y está destinado a la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios habilitados. El dinero no se puede retirar en efectivo ni usar para otros consumos.

Anses publicó los montos de la Tarjeta Alimentar. Foto: Archivo MDZ Con el nuevo esquema de haberes vigente, los beneficiarios siguen de cerca si habrá cambios en la Tarjeta Alimentar. Está dirigido a: