Qué va a pasar con la Tarjeta Alimentar en febrero tras la nueva actualizació de Anses
Anses actualizará los haberes mensuales en febrero y los beneficiarios comienzan a preguntarse qué pasará con la Tarjeta Alimentar.
Tras conocerse el dato de inflación de diciembre, muchas familias comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con la Tarjeta Alimentar en febrero y si habrá cambios en los montos que se pagan a través de la Anses. Conocé qué va a pasar con esta ayuda extra.
El dato clave se conoció el martes, cuando el Indec informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%. A partir de ese índice, se activa el mecanismo de actualización previsto en el Decreto 274/2024, que establece que jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan según la variación de precios. Sin embargo, este ajuste no alcanza a todos los beneficios por igual, y ahí surge la principal duda sobre la Tarjeta Alimentar.
Qué es la Tarjeta Alimentar y a quiénes está dirigida
La Tarjeta Alimentar es un beneficio económico que se paga a través de la Anses y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en los hogares más vulnerables.
El programa forma parte de las políticas alimentarias del Ministerio de Capital Humano y está destinado a la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios habilitados. El dinero no se puede retirar en efectivo ni usar para otros consumos.
Está dirigido a:
- Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
- Personas que cobran AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.
¿Habrá aumento de la Tarjeta Alimentar en febrero?
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que, por el momento, no habrá una actualización en los montos de la Tarjeta Alimentar. De esta manera, en febrero se pagarán los mismos valores que rigen desde enero:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres hijos o más: $108.062.
El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales. No se entrega una tarjeta nueva: el beneficio se utiliza directamente con la tarjeta de débito asociada a la cuenta.