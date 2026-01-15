Anses: quiénes cobran este jueves 15 de enero según el calendario de pagos

La Anses mantiene activo su calendario de pagos este jueves , una jornada en la que vuelven a acreditarse jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones. Como ocurre en cada tramo del cronograma, las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad, por lo que es importante verificar si el beneficio corresponde cobrar hoy.

Desde la Anses recordaron que los haberes se depositan directamente en la cuenta bancaria informada por cada beneficiario. Una vez acreditado el pago, el dinero queda disponible sin necesidad de asistir personalmente a una sucursal bancaria.

Además, continúan los pagos de las Asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento— y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI .

Mientras avanza el calendario de pagos, la Anses mantiene vigente en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el esquema de actualización mensual.

Con esta suba, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total del mes a $419.299,32.

En el caso de las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se paga en $62.765 para el primer tramo de ingresos. Las Pensiones No Contributivas, por su parte, se ubican en $244.509,52.