Anses: cuándo se definirá el nuevo aumento en las jubilaciones para febrero
La Anses anunciará en las próximas horas un nuevo incremento en las jubilaciones y prestaciones a beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) proyecta un nuevo aumento en las jubilaciones para febrero de 2026, en línea con la movilidad establecida por el Gobierno nacional que ajusta los pagos de acuerdo con la inflación. El anuncio llegará de la mano del dato de la inflación, este martes a las 16.
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 implicaría un aumento estimado de alrededor del 2,1%. Esto hace que las jubilaciones en febrero se incrementen en ese orden, por decreto.
Te Podría Interesar
Bajo esa proyección, el haber mínimo pasaría de los $349.299 que se pagaron en enero a unos $356.634,61 antes de cualquier complemento.
Las jubilaciones con bono de Anses para febrero
A ese monto básico se sumaría —tal como se prevé en el Presupuesto 2026 y como ha ocurrido desde marzo de 2024— un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, cuyo objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores con menores haberes. En ese escenario, el ingreso total de bolsillo alcanzaría los $426.634,61 para un jubilado que reciba únicamente el haber mínimo.
Este refuerzo económico, que se mantuvo en meses anteriores como parte de la política de acompañamiento frente al aumento de precios, sigue siendo clave para muchos beneficiarios ya que eleva de forma significativa el ingreso final que perciben mensualmente.
Impacto en otras prestaciones de Anses
El aumento estimado también impactaría otras prestaciones que administra Anses:
-
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, que se calculan como un porcentaje del haber mínimo, podrían ubicarse cerca de los $249.644,22, y con el bono totalizar unos $319.644,22.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) —equivalente al 80% de la jubilación mínima— se proyectaría en torno a $285.307,69 y, con el suplemento, rondaría los $355.307,69.
Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos (que se equipara al monto mínimo) también se verían beneficiadas con un ingreso total estimado de $426.634,61 con bono incluido.
Los montos finales dependerán de la confirmación oficial del índice de inflación de diciembre de 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dato que será clave para que Anses pueda definir de manera definitiva los haberes de febrero. Esa confirmación está prevista para mediados de enero, antes de que comience el calendario de pagos del mes entrante.
Mientras tanto, jubilados y pensionados siguen pendientes de los ajustes automáticos que establece el sistema de movilidad, en un contexto marcado por la inflación sostenida y las expectativas económicas para 2026.