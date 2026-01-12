Anses: cuándo se definirá el nuevo aumento en las jubilaciones para febrero

La Anses anunciará en las próximas horas un nuevo incremento en las jubilaciones y prestaciones a beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) proyecta un nuevo aumento en las jubilaciones para febrero de 2026, en línea con la movilidad establecida por el Gobierno nacional que ajusta los pagos de acuerdo con la inflación. El anuncio llegará de la mano del dato de la inflación, este martes a las 16.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025 implicaría un aumento estimado de alrededor del 2,1%. Esto hace que las jubilaciones en febrero se incrementen en ese orden, por decreto.

Bajo esa proyección, el haber mínimo pasaría de los $349.299 que se pagaron en enero a unos $356.634,61 antes de cualquier complemento.

Las jubilaciones con bono de Anses para febrero A ese monto básico se sumaría —tal como se prevé en el Presupuesto 2026 y como ha ocurrido desde marzo de 2024— un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, cuyo objetivo es reforzar los ingresos de los adultos mayores con menores haberes. En ese escenario, el ingreso total de bolsillo alcanzaría los $426.634,61 para un jubilado que reciba únicamente el haber mínimo.

Créditos Anses Jubilados - Portada Anses y las jubilaciones con aumento. ANSES Este refuerzo económico, que se mantuvo en meses anteriores como parte de la política de acompañamiento frente al aumento de precios, sigue siendo clave para muchos beneficiarios ya que eleva de forma significativa el ingreso final que perciben mensualmente.