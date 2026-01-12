Combo explosivo: por qué la ruta a Chile es escenario de tantas tragedias viales

Entre finales de 2025 e inicios de 2026, al menos cuatro personas murieron y otras tantas resultaron con heridas de gravedad por siniestros viales en la ruta hacia Chile .

El último hecho fatal se registró en la noche de este domingo, tras el choque de un auto con un camión. En consecuencia, un hombre perdió la vida mientras que una mujer y una pequeña de 4 años fueron rescatadas por personal de Bomberos y de la Policía luego de quedar atrapadas dentro del vehículo. La mujer tuvo heridas de gravedad y fue trasladada junto con la menor a nosocomios de Mendoza.

El miércoles 7 de enero, un hombre murió y una mujer terminó con lesiones de extrema gravedad tras un choque en la zona de Horcones, Uspallata . Allí, en la conocida Curva del Yeso, un auto y una camioneta colisionaron de frente. Ese mismo día, un camión protagonizó un siniestro en solitario.

Un hombre falleció este domingo por la noche luego de un choque frontal entre un auto y un camión en la ruta hacia Chile.

Hacia finales del 2025, puntualmente el 31 de diciembre, un niño de 6 años falleció luego de un vuelco en la Ruta 7, a la altura de Potrerillos. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1.080 cuando el rodado, que circulaba hacia el oeste, terminó volcando sobre la banquina. La conductora quedó atrapada en el interior del automóvil, lo que obligó a un intenso operativo de rescate para luego ser asistida. Al pequeño se le realizaron maniobras de RCP pero falleció en el lugar.

Horas antes del vuelco, se registró otro grave siniestro vial en la Ruta 7, en la zona de Potrerillos. Un vehículo de origen chileno, en el que viajaban cuatro ocupantes, volcó y desbarrancó a la altura del kilómetro 1.109. A raíz del impacto, un hombre fue evacuado de urgencia en el helicóptero sanitario Halcón 3 hacia el Hospital Central. Tras permanecer más de 24 horas internado en estado crítico, falleció.

Combo explosivo

En pleno éxodo de mendocinos hacia Chile por las vacaciones de verano, crece el flujo de circulación en la Ruta 7 y, en consecuencia, el riesgo de sufrir siniestros viales.

Héctor "Buddy" Roitman, experto en seguridad vial, mencionó distintos factores que generan un combo explosivo que termina con muertos y heridos en las rutas. Imprudencia al volante, falta de mantenimiento y estado de los vehículos, desconocimiento de la ruta, mala señalización y falta de obras, son algunas de las causas.

Dos imprudencias, pasar en un lugar prohibido con la cercanía de otro auto. Foto: MDZ/Lector Vía Twitter Dos imprudencias, pasar en un lugar prohibido con la cercanía de otro auto. MDZ/Lector Vía Twitter

"Es un problema multicausal. La imprudencia de los conductores, turismo desconocido que muchas veces no ha manejado en montaña y deriva en manejo deficiente, larga fila de autos que quieren sobrepasar camiones, ruta angosta, el estado de los vehículos que salen a andar sin las condiciones necesarias, deficiente señalización en la ruta. Todo eso lleva a un cóctel explosivo que deriva en los accidentes que hemos visto en los últimos días", indicó el experto a MDZ.

Al ser consultado por la imprudencia al volante, Roitman expresó que "la gente no está más imprudente, sino que los factores se mantienen a lo largo del tiempo". En esta línea, enfatizó en la falta e ineficiencia de las "soluciones".

"Mientras otros países celebran cero muertes al año por siniestro viales, lo nuestro es un desastre", agregó.

Recomendaciones a la hora de manejar en ruta

Si bien hay factores que exceden a los conductores, hay diferentes puntos a los que se debe prestar atención a la hora de manejar en ruta:

Controlar el vehículo antes de emprender viaje y asegurarse que está en condiciones.

Las vacaciones arrancan cuando inicia el viaje: "Tomar el viaje cuando sale, no cuando llega. Parar, distenderse, tomar el viaje en sí como una actividad vacacional", dijo Roitman.

Si el vehículo sale a la banquina, no volver de inmediato sino esperar hasta que el vehículo pierda velocidad y recién en ese momento, volver a la ruta.

Maniobrar además de frenar, en caso de tener vehículo con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos).

No exceder los límites de velocidad.

En caso de ver un vehículo de frente y a alta velocidad, tirarse hacia afuera para prevenir un choque de frente.

Emergencia vial

Tras múltiples siniestro viales con saldo fatal en distintos puntos de Argentina, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepavina) pidieron la declaración de emergencia vial en todo el país.

La entidad advirtió por el estado general en todas las rutas del país, apuntó contra la falta de inversión y obras, y expresó que "lo que no se invierte en rutas se paga con vidas".

Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepavina, pidió políticas de prevención y corrección de la infraestructura vial, sumado a campañas para mejorar las conductas de manejo y el parque automotor.

"En Argentina hace 10 años que no se invierte más de un punto y medio del PBI. Con esos recursos son más que insuficientes y en el transcurso de estos 10 años hemos transitado y hemos llegado a la situación que hoy nos encontramos. Muchas veces terminamos trabajando con lo que hay o nos facilitan materiales para tapar un bache cuando habría que levantar todo y arreglar", dijo a MDZ.

Y sumó: "Hoy Vialidad es un organismo prácticamente paralizado. Se hace un arreglo con los materiales que hay, se bachea y se lava. La mayoría de los trabajos que se están haciendo son a partir de los distintos amparos judiciales que se han metido en distintas provincias del país. Actualmente, hay dos obras en actividad nada más, que son sobre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 5, que vienen con financiamiento externo. La situación es compleja, siempre estuvimos con problemas de financiamiento, hoy el presupuesto aprobado para el año 2026 es casi un 75% por debajo de los valores del año 2023".