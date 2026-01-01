Murió el hombre que fue evacuado en helicóptero tras un accidente en alta montaña

El accidente ocurrió el miércoles en alta montaña, sobre la ruta 7. La víctima había sufrido una grave lesión en la cabeza y murió en el Hospital Central.

El hombre tuvo que ser evacuado en helicóptero, pero murió un día después.

El grave accidente vial ocurrido la mañana del miércoles por la mañana en la Ruta Nacional 7, en la zona de Potrerillos, tuvo este jueves un desenlace fatal. Rolando Salvini, uno de los ocupantes del vehículo que volcó y desbarrancó, murió en el Hospital Central tras permanecer más de 24 horas internado en estado crítico.

La confirmación del fallecimiento trascendió durante la tarde de este jueves, luego de que desde la guardia del nosocomio informaran que el paciente no logró sobreponerse a las gravísimas lesiones sufridas en el siniestro.

El vuelco y la caída hacia el barranco El hecho ocurrió alrededor de las 10 del citado día, cuando un vehículo Kia, que circulaba en sentido este por la Ruta 7, perdió el dominio por causas que aún se investigan, volcó y terminó cayendo hacia un barranco, quedando a pocos metros del cauce de un río.

accidente ruta7 1 El siniestro ocurrió en la ruta 7, a la altura del kilómetro 1109. Prensa Ministerio de Seguridad En el vehículo viajaban cuatro ocupantes. A raíz del impacto, Salvini sufrió politraumatismo severo, traumatismo de cráneo grave y fracturas múltiples, por lo que fue evacuado de urgenciaen el helicóptero sanitario Halcón 3 hacia el Hospital Central.

El estado del resto de los ocupantes La conductora del vehículo, una mujer de 40 años, fue sometida al dosaje de alcohol por personal de Policía Vial, que arrojó resultado negativo. Además, no presentaba lesiones.