Fin de año trágico: murió el niño de 6 años que sufrió un accidente en alta montaña
El accidente ocurrió en la ruta 7, a la altura de Potrerillos. La madre del niño fallecido, quien iba conduciendo el auto, quedó internada en el Hospital Central.
Un niño de 6 años murió la tarde de este miércoles a raíz de un accidente vial sobre la Ruta 7, en alta montaña. La víctima iba junto a su madre, de 32 años, quien quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser rescatada. La mujer sufrió graves lesiones y fue internada en el Hospital Central.
El siniestro tuvo lugar pasado el mediodía cuando la conductora circulaba por el citado camino nacional, por la zona de Potrerillos, en dirección al oeste.
Por motivos que son materia de investigación, a la altura del kilómetro 1.090, la mujer perdió el dominio del rodado y terminó volcando sobre la banquina sur, quedando a unos 15 metros de la calzada.
La muerte tras el accidente
A raíz de eso, su hijito sufrió graves lesiones y, pese a los esfuerzos del personal médico que trabajo en la escena, falleció antes de ser trasladado a un nosocomio.
En tanto, la progenitora resultó con politraumatismos, fractura de tobillo y traumatismo de cráneo, motivo por el cual fue llevada en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al mencionado centro asistencia capitalino, donde quedó internada.