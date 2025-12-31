Otro accidente en alta montaña: volcó un vehículo con mendocinos y suspendieron el tránsito en la ruta 7

Un nuevo accidente vial se registró la tarde de este miércoles sobre la Ruta Nacional 7, en alta montaña , en la zona de Potrerillos . Allí, un vehículo con mendocino a bordo volcó y dejó como saldo a una mujer atrapada y a un niño de 8 años en estado crítico.

La información difundida sostiene que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1.080, cuando el rodado, que circulaba hacia el oeste, terminó volcando sobre la banquina por motivos que son materia de investigación. La conductora quedó atrapada en el interior del automóvil, lo que obligó a un intenso operativo de rescate.

Pero la peor parte se la llevó el niño que viajaba en el vehículo, quien fue hallado en grave estado de salud y debió ser asistido en el lugar con maniobras de reanimación cardiopulmona r ( RCP ) por parte del personal de emergencias.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y rescate. Debido al operativo, el tránsito en la Ruta 7 quedó totalmente suspendido en ese sector, generando importantes demoras.

Las autoridades pidieron extremar la precaución al circular por la zona y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar, mientras se aguarda el traslado de los heridos y el restablecimiento de la circulación.

Otro grave accidente en la misma zona

Horas antes del vuelco ocurrido este marte, otro grave siniestro vial se registró en la Ruta Nacional 7, también en la zona de Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo.

Fue alrededor de las 10 cuando, por causas que aún se investigan, un vehículo de origen chileno en el que viajaban cuatro ocupantes volcó y desbarrancó a la altura del kilómetro 1.109. Como consecuencia del violento impacto, uno de los ocupantes sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser evacuado de urgencia mediante el helicóptero sanitario Halcón 3.

accidente ruta 7 Un herido de gravedad tras el vuelco de un vehículo chileno. Prensa Ministerio de Seguridad

Fuentes policiales señalaron que el hombre fue diagnosticado con politraumatismo severo, traumatismo de cráneo severo a grave y múltiples fracturas. En tanto, los otros tres ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y dos de ellos fueron trasladados posteriormente al Hospital Central por vía terrestre para una mejor evaluación médica.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía Vial y personal del SEC, que desplegaron un importante dispositivo en la zona para garantizar la seguridad y avanzar con las actuaciones de rigor, en un tramo que volvió a quedar comprometido por la seguidilla de accidentes viales.