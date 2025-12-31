Volcó un vehículo chileno en ruta 7 y uno de sus ocupantes fue trasladado en helicóptero: está grave

El accidente ocurrió en Potrerillos, a la altura del kilómetro 1109. Uno de los cuatro ocupantes sufrió heridas de gravedad y fue evacuado en helicóptero.

Un accidente vial ocurrido durante la mañana de este miércoles dejó como saldo una persona con lesiones de gravedad en la ruta 7, en la zona de Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo. El hecho se registró alrededor de las 10, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por causas que aún se investigan, un vehículo de origen chileno, ocupado por cuatro personas, volcó y desbarrancó a la altura del kilómetro 1109. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes resultó gravemente herido y debió ser evacuado de urgencia a través del helicóptero sanitario Halcón 3.