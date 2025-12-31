Accidente fatal en Las Heras: un joven murió tras chocar con un colectivo en una moto robada

El acompañante fue trasladado con heridas graves y la conductora del colectivo dio negativo en el test de alcoholemia tras el accidente.

Un motociclista falleció este miércoles por la mañana tras protagonizar un accidente vial en el departamento de Las Heras, según informó el Ministerio de Seguridad. El hecho ocurrió alrededor de las 7, cuando un llamado al 911 alertó sobre un choque en la intersección de las calles Martín Fierro y 25 de Mayo.

Al arribar al lugar, personal policial constató una colisión entre una motocicleta Zanella 150 cc y un colectivo perteneciente a la empresa VITSA. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado como Fabián Lucero, de 28 años, perdió la vida en el lugar del hecho.

Tras el accidente, se confirmó que la moto era robada Lucero circulaba acompañado por un joven de 20 años, quien fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al Hospital Central con politraumatismos graves. En tanto, la conductora del colectivo, una mujer de 53 años, fue sometida al dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

Durante las actuaciones, los efectivos constataron que la motocicleta circulaba sin casco y presentaba el encendido puenteado. Posteriormente, el propietario del rodado se presentó en el lugar y manifestó que había dejado la moto estacionada en la vereda de su domicilio la noche anterior, denunciando que había sido sustraída.