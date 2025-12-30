Intentó escapar de la policía, pero no le arrancó la moto y terminó detenido: el vehículo era robado
Efectivos de la Policía Rural recuperaron una moto robada en Guaymallén y detuvieron al conductor cuando no logró escapar.
Un joven de 20 años terminó siendo detenido cuando circulaba en una moto robada. El sujeto intentó escapar, pero no logró arrancar el vehículo luego de que se le cayera del mismo al tratar de evitar a los efectivos de la Policía Rural. Además, otro motociclista, de 17 años, se fugó a pie pero fue detenido poco después.
La detención del primer sujeto ocurrió sobre el cruce de la Ruta nacional 40 y la calle Mathus Hoyos, en Guaymallén, donde los motociclistas intentaron escapar cambiando bruscamente la dirección en la que circulaban, al notar la presencia de los uniformados. La temeraria maniobra solo logró que ambos jóvenes cayeran sobre el asfalto.
Ya con los efectivos detrás de ellos, los sospechosos tomaron caminos diferentes. Mientras el menor de los dos dejó su motocicleta en el lugar y salió corriendo, el otro intentó repetidas veces arrancar el rodado sin tener éxito, lo que permitió su rápida captura.
El otro sujeto dejó su moto y huyó a pie
En tanto, el otro motociclista fue detenido poco después a raíz de un operativo aplicado en las inmediaciones del punto donde ocurrió el hecho con el apoyo del Cuerpo Motorizado de Prevención.
Tras la detención de ambos involucrados, se comprobó que una de las motocicletas había sido robada en este mismo departamento tiempo atrás. Este rodado fue resguardado en la Comisaría 25° hasta que sea entregada a su legítimo dueño.