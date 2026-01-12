Un muerto y dos heridos tras un choque entre un auto y un camión en la ruta a Chile

Un auto chocó contra un camión cerca de la medianoche del domingo. Un hombre perdió la vida y la mujer presenta heridas de gravedad.

Un hombre murió cerca de la medianoche del domingo luego de un choque entre un camión y un vehículo particular en la ruta a Chile, puntualmente en el kilómetro 1093 de la Ruta Nacional 7.

*Potrerillos:* En ruta 7 km N° 1093, accidente entre un camión y un automóvil. Vehículo menor 3 ocupantes dos se encuentran atrapados. Trabaja personal policial, Bomberos de la Policía delegación Potrerillos, se desplazan ambulancias y bomberos de Luján.Precaucion. pic.twitter.com/s58l3qiUmj — OSVALDO (@VALLEOVA) January 12, 2026 En el vehículo menor viajaban tres personas, dos adultos y una menor de 4 años. La mujer y la niña quedaron atrapadas en el auto tras la colisión, por lo que personal de Bomberos y de la Policía trabajaron en la zona para rescatar a los ocupantes.

WhatsApp Image 2026-01-12 at 07.04.37 Un auto y un camión chocaron de frente en la ruta a Chile. La mujer, con heridas de gravedad, y la pequeña fueron trasladadas a centros asistenciales de Mendoza. Hasta el momento, se desconoce cómo fueron los hechos que produjeron el choque.