Un muerto y dos heridos tras un choque entre un auto y un camión en la ruta a Chile
Un auto chocó contra un camión cerca de la medianoche del domingo. Un hombre perdió la vida y la mujer presenta heridas de gravedad.
Un hombre murió cerca de la medianoche del domingo luego de un choque entre un camión y un vehículo particular en la ruta a Chile, puntualmente en el kilómetro 1093 de la Ruta Nacional 7.
En el vehículo menor viajaban tres personas, dos adultos y una menor de 4 años. La mujer y la niña quedaron atrapadas en el auto tras la colisión, por lo que personal de Bomberos y de la Policía trabajaron en la zona para rescatar a los ocupantes.
La mujer, con heridas de gravedad, y la pequeña fueron trasladadas a centros asistenciales de Mendoza. Hasta el momento, se desconoce cómo fueron los hechos que produjeron el choque.
Por el siniestro vial se cortó la Ruta 7 por varias horas, impidiendo la circulación vehicular sentido Uspallata - Mendoza. Minutos antes de las 7 de este lunes, se liberó por completo la ruta a Chile.