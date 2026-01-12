Cómo funciona la alerta que cuidará de los mendocinos en Reñaca

Tras el acuerdo transfronterizo entre Godoy Cruz y la ciudad chilena de Concón, el Sistema de Alerta Comunitaria (SAC) se posiciona como una herramienta concreta de cuidado para los mendocinos que viajen a la costa chilena. En un contexto marcado por hechos de inseguridad que afectaron a turistas argentinos, el sistema suma una capa más de protección para quienes vacacionen en lugares como Reñaca y Concón.

El SAC funciona a través de una aplicación móvil que permite a los vecinos comunicarse de forma directa con el Centro de Monitoreo Integral. A partir del convenio, los mendocinos adheridos podrán usar la misma app que utilizan en su barrio, aun estando en Chile , para notificar situaciones de riesgo y pedir asistencia.

De esta manera, la tecnología se transforma en un puente de acompañamiento entre ambos países. El sistema garantiza que una alerta enviada desde el celular sea recibida y atendida por las autoridades locales del lugar donde se encuentre la persona, sin importar de qué lado de la cordillera esté.

Una de las funciones principales del SAC es la Alerta por peligro inminente. Al presionar el botón desde la aplicación, el sistema detecta si la persona se encuentra en su domicilio y, en ese caso, activa la alarma comunitaria y da aviso al Centro de Monitoreo.

Si el usuario se encuentra fuera del área de cobertura de su central, como puede ocurrir durante un viaje, la aplicación envía automáticamente su geolocalización. Esto permite que el personal municipal pueda actuar con mayor rapidez y precisión ante una situación de riesgo.

Esta modalidad será la que podrán utilizar los mendocinos que se encuentren en Reñaca, Concón o en otras zonas de la Región de Valparaíso incluidas en el acuerdo. Así, la alerta mantiene su funcionamiento habitual, aun fuera del país.

Emergencias médicas y alertas silenciosas

El Sistema de Alerta Comunitaria también cuenta con una función específica para Emergencias médicas. En estos casos, la notificación se envía junto con la ubicación en tiempo real del usuario, lo que agiliza la intervención de los servicios de asistencia correspondientes.

Además, el SAC incluye una opción destinada a situaciones de Violencia de género. Al activarla, se pone en marcha el protocolo de actuación, ya sea desde el domicilio o desde otro punto, enviando la ubicación para garantizar el acompañamiento necesario.

Por último, el sistema permite emitir Alertas silenciosas para reportar distintos incidentes sin llamar la atención. Estas notificaciones pueden incluir una breve descripción del hecho y el sistema admite sumar nuevas alertas según las necesidades de la comunidad. Así, el acuerdo entre Godoy Cruz y Concón amplía el alcance de una herramienta pensada para cuidar a las personas, incluso cuando están lejos de casa.